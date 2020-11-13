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«Уже похолодало»: Смехова в горчичной шубе показала, как модно утеплилась к зиме

Актриса выбрала трендовую модель сезона.

«Уже похолодало»: Смехова в горчичной шубе показала, как модно утеплилась к зиме
Алика Смехова. Фото Global look press

52-летняя актриса Алика Смехова следит за трендами и одевается в соответствии с модными тенденциями. Звезда решила, что самое время приобрести что-то потеплее, и с наступлением холодов поспешила утеплиться.

Алика Смехова
Алика Смехова. Фото: instagram.com/alika_smekhova/

«Хоть снега еще нет, но уже похолодало», — заметила знаменитость.

В качестве обновки Смехова выбрала трендовую горчичную шубку с актуальным английским воротником. Длина макси визуально удлинила звезду, а аксессуары — солнечные очки и сумочка — добавили остроты образу.

«Шикарная, красивая, успешная, любимая всеми», «Алика молодец! Всегда на стиле», «Очень идет», «Очень актуальна и необычно», «Стильно», «Роскошная. И шуба красивая», «Красоточка, вам все к лицу», — отметили фолловеры.

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