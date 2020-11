«Гипюр всегда актуален»: Алика Смехова в топе впечатлила модного эксперта

View this post on Instagram

Потехе время,а работе час...настал✌️вот и посмотрим сколько лайков соберёт пост про работу-ставьте,не стесняйтесь😜итак,3 ноября в 19.00 Театр на Серпуховке играем для вас новый мюзикл «Дон Жуан,нерассказанная история» ❤️ в Питере лично я буду играть 19 ноября,но есть 17 и 18 с моими коллегами🌺Спешите к нам,а то неизвестно когда в следущий раз...в зале все зрители в масках 😷информация о билетах @donjuanmusical.ru Юбка @berta_muzis #аликасмехова #актриса #мюзикл #донжуан #театр #мамадорогая