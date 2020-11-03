«Гипюр всегда актуален»: Алика Смехова в топе впечатлила модного эксперта

Алика Смехова рассказала своим подписчикам в Instagram, когда в ближайшее время ее можно будет увидеть на сцене театра. К слову, речь идет о постановке «Дон Жуан. Нерассказанная история». При этом актриса поделилась свежим снимком, на котором позировала в трендовой юбке в пол и гипюровом топе. Дизайнер Сергей Никулин специально для портала Teleprogramma.pro разобрал наряд артистки. Он отметил, что образ у Смеховой получился стильным, лаконичным и приятным.

«Клетка в данной расцветке очень актуальна в этом сезоне, много домов моды предлагают именно такую — в черно-рыжем цвете. Насчет верха — сомнительно, но образ смотрится хорошо. Наша героиня решила подчеркнуть свои достоинства. Гипюр всегда актуален в женском гардеробе, неважно, какие тренды и тенденции существуют», — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для модных фотосессий и светских мероприятий.