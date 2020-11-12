Переобулась за секунду: Рудковская в пижаме облачилась в любимый аутфит Dior

45-летняя Яна Рудковская даст фору любому блогеру. Продюсер и светская львица обожает вести свой аккаунт в Instagram и отточила мастерство снимать вайны. К процессу звездная блондинка подключила и мужа, Евгения Плющенко, и старшего сына от фигуриста, семилетнего Сашу.

На этот раз Рудковская показала, как может переодеться за мгновение. А помогла ей в этом любимая люксовая обувь и щепотка магии, а если быть точнее новые технологии:

Из домашней хозяйки в черной пижаме Рудковская превратилась в озорную и стильную модницу. Она переобулась «в воздухе» – и предстала в модном тотал-луке Dior.

О любви Яны Рудковской к «тяжелому» люксу известно давно. Девушка этой осенью стала мамой в четвертый раз — у них с Плющенко родился сынок Арсений. И даже у новорожденного малыша вскоре появилась брендовая коляска стоимостью более 400 тысяч рублей.