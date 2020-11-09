Оттенки пыльной розы: Рудковская похвасталась разноцветным завтраком

Яна Рудковская активный пользователь Instagram. На нее подписано более четырех миллионов фолловеров. Девушка регулярно публикует самый разный контент и может составить конкуренцию многим прославленным блогерам.

К съемкам роликов и фотосессиям Рудковская активно привлекает своего мужа, Евгений Плющенко, и старшего сына, семилетнего Сашу. Все чаще в ленте появляется и младший Плющенко, полуторамесячный Арсений.

Но не забывает Рудковская и о давно заведенных инстатрадициях. Светская львица уже давно ведет рубрику про завтраки, демонстрируя сервировку. Центральное место на утреннем столе занимают цветы – всегда роскошные и богатые букеты, по наблюдению подписчиков.

«Доброе утро, начинаем новую трудовую неделю», — обратилась Рудковская к поклонникам.

На этот раз Рудковская показала завтрак в красных тонах с добавлением оттенков пыльной розы. Клубника, кусочек торта, творог и чашечка ароматного чаю – все сервировано очень тщательно и с любовью, заметили фолловеры.

«Красивое начало недели!!! Отличный вкус», «Красивая тарелочка звездочка», «Шикарная композиция!!! А что за листья такие?», «Какое великолепие», «Как красиво», «Ужасно красиво! Какие цветы», — пишут в комментариях.