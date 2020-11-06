«Именно таким должен быть шарф»: Брухунова показала трендовый аксессуар на осень и зиму

31-летняя Татьяна Брухунова воспитывает сына от 75-летнего Евгения Петросяна. Малышу уже как минимум полгодика, но точный возраст пара скрывает, как хранила до самой осени секрет появления наследника.

Между тем, материнство не отнимает много сил у Брухуновой. Девушка все так же увлечена модой и пристально следит за трендами сезона. Она выгуляла огромный шарф, поверх которого надела сумочку по диагонали, а в качестве головного убора выбрала берет с жемчугом. Модница заметила:

«Именно таким должен быть шарф в образах стильной девушки или женщины сезона осень-зима 2020. Такой, чтобы с его помощью можно было легко добавить объем поверх пальто или создать вытягивающую вертикаль», — экспертно заявила Брухунова.

При этом Брухунова отметила, что маст-хэвом сезона является непременно длинный шарф с бахромой.

А вот от чего следует отказаться модницам, так это от снудов, тонких шарфиков, а главное – декора – страз, пайеток, вышивки. Аксессуар должен быть выдержан в лаконичном стиле.