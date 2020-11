«Именно таким должен быть шарф»: Брухунова показала трендовый аксессуар на осень и зиму

View this post on Instagram

Большой шарф! Нет! Огромный шарф! Именно таким должен быть шарф в образах стильной девушки/женщины сезона осень-зима 2020. Такой, чтобы с его помощью можно было легко добавить объём поверх пальто или создать вытягивающую вертикаль. Шарф непременно длинный. Идеально если с бахромой. Ну, и совсем must - фактурный, пористый. В самый дальний уголок комода отправляем снуд. Этому аксессуару не по пути с модницами. Его время вышло. Тонкие/узкие шарфы так же зимуют без нас. Никаких страз/блёсток/пайеток/бисера и прочей шлабуды не должно быть и близко к вашему прекрасному согревающему аксессуару. Во главе угла - натюрель! Природные оттенки, мягкий материал. Исключаем синтетику, потому что, кроме как прелестей наэлектризованности мы с ней ничего не познаем. Ну, а я уже нашла свой идеальный. Тот, что окутает, обнимет и убережёт от промозглости и мороза. Спасибо, @1811eighteenoneone. #шарфвсемуголова #русскиедизайнеры