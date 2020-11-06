«Именно таким должен быть шарф»: Брухунова показала трендовый аксессуар на осень и зиму

31-летняя Татьяна Брухунова воспитывает сына от 75-летнего Евгения Петросяна. Малышу уже как минимум полгодика, но точный возраст пара скрывает, как хранила до самой осени секрет появления наследника.
Между тем, материнство не отнимает много сил у Брухуновой. Девушка все так же увлечена модой и пристально следит за трендами сезона. Она выгуляла огромный шарф, поверх которого надела сумочку по диагонали, а в качестве головного убора выбрала берет с жемчугом. Модница заметила:
«Именно таким должен быть шарф в образах стильной девушки или женщины сезона осень-зима 2020. Такой, чтобы с его помощью можно было легко добавить объем поверх пальто или создать вытягивающую вертикаль», — экспертно заявила Брухунова.
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Большой шарф! Нет! Огромный шарф! Именно таким должен быть шарф в образах стильной девушки/женщины сезона осень-зима 2020. Такой, чтобы с его помощью можно было легко добавить объём поверх пальто или создать вытягивающую вертикаль. Шарф непременно длинный. Идеально если с бахромой. Ну, и совсем must - фактурный, пористый. В самый дальний уголок комода отправляем снуд. Этому аксессуару не по пути с модницами. Его время вышло. Тонкие/узкие шарфы так же зимуют без нас. Никаких страз/блёсток/пайеток/бисера и прочей шлабуды не должно быть и близко к вашему прекрасному согревающему аксессуару. Во главе угла - натюрель! Природные оттенки, мягкий материал. Исключаем синтетику, потому что, кроме как прелестей наэлектризованности мы с ней ничего не познаем. Ну, а я уже нашла свой идеальный. Тот, что окутает, обнимет и убережёт от промозглости и мороза. Спасибо, @1811eighteenoneone. #шарфвсемуголова #русскиедизайнеры
При этом Брухунова отметила, что маст-хэвом сезона является непременно длинный шарф с бахромой.
А вот от чего следует отказаться модницам, так это от снудов, тонких шарфиков, а главное – декора – страз, пайеток, вышивки. Аксессуар должен быть выдержан в лаконичном стиле.