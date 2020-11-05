«Получается хуже всего»: Васильев оценил попытки Старшенбаум миксовать разные стили в одежде

Ведущий «Модного приговора» рассказал, на что именно актрисе стоит обратить внимание в создании образов.

Звезда сериалов «Психологини» и «Зови меня мамой», 31-летняя Анна Старшенбаум стала героиней новой колонки Александра Васильева. Историк моды взялся оценить гардероб актрисы на предмет уместности и соответствия внешности девушки.

В целом эксперт заметил, что Старшенбаум одевается модно. Девушка с удовольствием носит все оттенки бежевого, нюдового, розового, которые в настоящий момент в тренде. Более того, ей они невероятно идут.

Когда Анна отдает предпочтение аутфитам простым, однотонным и легким, то становится очень элегантной, подметил Васильев. Но при попытке миксовать разные стили часто допускает ошибки. И это, на его взгляд, очень уязвимое место в имидже девушки.

«Сочетать вещи в комплектах, так сказать, «разнокалиберных» — это у нее получается хуже всего. Мне категорически не нравятся на ней кожаные куртки, джинсы и мини. А вот бежевый плащ, белый или черный классический жакет — идеальные варианты», — отметил историк моды в своей колонке на 7days.

Васильев добавил, что Старшенбаум следует обратить внимание на стиль ретро – искать вдохновения в 30-х и 70-х годах прошлого столетия. А также не игнорировать платья с блестками и пайетками, главное, чтобы они были в пол.