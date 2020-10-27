«В жизни бы не простила измену»: новый сериал поменял взгляды Анны Старшенбаум

Посмотрев картину «Зови меня мамой», в которой она сыграла главную роль, актриса стала по-другому относиться к мужчинам.

На канале «Россия» стартовал показ исторического сериала «Зови меня мамой». Картина рассказывает о Советском Союзе 1930-х годов, о материнских отношениях к чужим детям и, конечно же, о любви. Исполнительница главной роли Анна Старшенбаум в интервью журналистам призналась, что на съемках выплакала слез «на десять лет вперед». Ее персонажу пришлось вынести не только тяжелые испытания сурового времени, но и измену любимого человека.

31-летняя актриса призналась, что во время съемок оправдывала мужа своей героини, но, посмотрев картину, изменила свое отношение к персонажу Алексея Барабаша.

«Мне казалось, любовь должна все прощать, ведь это такое святое чувство! А сейчас, по прошествии лет, скажу — да ни за что в жизни бы не простила измену! Может быть, так персонаж прописан, или Леша так сыграл, но я увидела с какой легкостью Николай бросился в новые отношения», – цитирует Анну «СтарХит».

По мнению Старшенбаум, ее партнер по сериалу сделал свою роль проще, однако девушка доверяет решениям актера.

«Я же считаю, если один человек в паре изменил, то тут уже не важно какая эпоха на дворе, насколько тяжела жизнь. Если изменил, то на этом — стоп. Как потом доверять человеку?» – говорит актриса.

Она призналась, что измена мужа ее героини ранила ее при просмотре, несмотря на то, что она уже знала всю историю после съемок. Вот так готовая картина может стать открытием для актера, даже если он сыграл в ней главную роль.

Добавим, что сама Анна в своей жизни уже пережила развод. Она рассталась с мужем Алексеем Бардуковым, в браке с которым успела родить сына, но сохранила дружеские отношения с бывшим супругом, чтобы вместе заботиться о ребенке. В том же интервью актриса призналась, что они смогли прийти к этому, благодаря тому, что изначально их отношения строились «не на сумасшедшей страсти или расчете, а на человеческих качествах, совпадениях».