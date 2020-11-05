По моде: Арзамасова составила многослойный лук из укороченной косухи, кардигана и юбки в клетку

Елизавета Арзамасова запечатлелась во время прогулки в актуальном многослойном образе. Именно так недавно советовала одеваться современницам Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

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Девушка примерила укороченную косуху, из-под которой выглядывал длинный нюдовый кардиган, а также пышная юбка в трендовую черно-белую клетку «гусиная лапка». Ранее стилист рассказывала на шоу о том, что в 90-е и начале 2000-х подобные комплекты были недопустимы и считались дурным тоном — кофты и жакеты женщины всегда старательно прятали под верхнюю одежду. Сейчас же взгляд стилистов и кутюрье сильно изменился на это. В настоящий момент подобные сочетания не только считаются нормой, но и приветствуются — они в тренде.

Как считает фэшн-эксперт, модные многослойные луки всегда привлекают внимание окружающих, поскольку их хочется рассматривать и «распаковывать» по элементам гардероба.