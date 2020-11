Тепло и модно: Анна Бузова похвасталась своим вариантом шапки на зиму

View this post on Instagram

Доброе утро🌸 мы в @buna.story запустили бесплатную доставку🥰❤️ по Москве и всем городам России 💃🏻💃🏻💃🏻 так что бегом к нам за шоппингом, тк акция действует только неделю🙈 Ну и традиционная пожелалка прекрасного дня 😘❤️