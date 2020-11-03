Тепло и модно: Анна Бузова похвасталась своим вариантом шапки на зиму

Бизнесвумен Анна Бузова разместила на своей странице в Сети свежие снимки с последней фотосессии на улицах столицы. Девушка позировала в яркой худи, при этом в качестве головного убора Анна выбрала шапку-бини. Какие еще актуальные варианты шапок и платков можно будет приобрести на холодную погоду, рассказал стилист Teleprogramma.pro Руслан Громов.

«Я знаю, что многие стараются избегать головные уборы, но в этом сезоне шапки, шляпы, платки атакуют своей актуальностью, без этих аксессуаров модному луку не быть. Я назову топ-5 самых модных головных убора», — заявил фэшн-эксперт.

В числе первых он назвал вязаные шапки классической формы с различными нашивками и эмблемами.

«Вязаные, стеганные и даже меховые косынки и платки. Одни из самых универсальных вариантов, ими можно хорошо дополнить модный лук или выстроить образ на этом аксессуаре», — добавил Громов.

Третьими по счету в топах стилиста оказались береты. Руслан назвал их одними из самых трендовых головных уборов 2020–2021 года. При этом стилист подчеркнул, что наиболее актуальными будут береты из меха, кашемира, замши, кожи, шерсти и вязаные варианты.

Следующий вариант — фуражки.

«Этот аксессуар особенно актуален в военном или авиастиле. В целом, в выборе фуражки невозможно прогадать», — отметил модный эксперт.

Завершает пятерку самых модных головных уборов на холодную погоду классическая и в пилотном стиле шапка-ушанка. Она может быть кожаная, меховая или шерстяная.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист, российский fashion-колумнист и фотопродюсер. Окончил ряд учебных заведений по стилистике. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.