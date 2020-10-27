«Оцените»: сестра Ольги Бузовой показала бьюти-преображение

Близкая родственница телеведущей Ольги Бузовой пользуется популярностью в сети, как и старшая дочь семьи Бузовых. Анна демонстрирует, что понимает не только в предпринимательской деятельности, но и в работе визажистов. В одном из последних своих постов девушка разместила видеоролик модного эксперимента.

Анна показала, как сияющий цвет кожи может преобразить внешний вид. Знаменитость выбрала золотистый оттенок хайлайтера и нанесла его на скулы. Прямые от природы волосы она уложила в плавные локоны. А губам придала пыльно-розовый цвет.

«Оцените преображение от 1 до 10», -написала под видео бизнеследи.

Поклонники младшей сестры Ольги Бузовой поблагодарили Анну за фэшн-идею.

«10! Всегда красивая», «Королева, нет слов до чего прекрасна и хороша», «Анечка, преображение просто супер!», «Вы прекрасны, Анна. Кстати, без косметики даже лучше, прелесть», — отметили подписчики.

Напомним, ранее Анна Бузова заявляла, что с 14 лет зарабатывает на жизнь сама. Однако фанаты не поверили ей, многие стали упрекать сестру исполнительницы в обмане. На провокации девушка никак не отреагировала. Бузова младшая убедилась еще на примере Ольги, что это бессмысленно.