«Глубоко вчерашний писк»: Глюк’oZa пришла на выступление в антитрендовых велосипедках

Певица Глюк’oZa, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, обладает идеальной фигурой и может позволить себе любые модные эксперименты. Она одной из первых отечественных модниц внедрила в свой гардероб велосипедки, которые оставались на пике популярности несколько сезонов назад.

Накануне Глюк’oZa выступала в студии «Авторадио». Звезда появилась в жакете мужского кроя и облегающих велосипедках. Она исполнила несколько своих зажигательных хитов и сама с удовольствием отплясывала под музыку.

Только вот велосипедки уже стали антитрендом. Об этом рассказала Эвелина Хромченко, ведущая программы «Модный приговор» и фэшн-эксперт. Она отметила, что дизайнеры довольно быстро трансформировали их в более свободный и универсальный вариант — бриджи. И предложила выгуливать велосипедки там, где они наиболее уместны — в спортзале.