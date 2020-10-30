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«Образ — супер»: Сати Казанова похвастала нарядом в бежевых цветах с акцентом на яркую обувь

38-летняя певица выбрала лук в стиле спорт-шик. Дизайнер Сергей Никулин оценил образ певицы.

«Образ — супер»: Сати Казанова похвастала нарядом в бежевых цветах с акцентом на яркую обувь
Сати Казанова показала новый лук. Фото: Instagram.com/satikazanova

Исполнительница и телеведущая Сати Казанова отдала предпочтение песочным оттенкам своего осеннего гардероба. В Stories личного блога знаменитость разместила свежий снимок модного аутфита.

Сати сделала лифтолук в длинном пальто и спортивном костюме, а затем подписала фото:

«Костюмчик — огонь!».

Согласился с артисткой и дизайнер Сергей Никулин. Специально для портала Teleprogramma.pro он прокомментировал выбор Казановой.

«Образ очень-очень классный! Комбинезон был летним трендом. Однако еще не зима, поэтому он уместен. Плащи-пыльники – это классика, базовый элемент гардероба. Тем более бежевого, коричного оттенков или цвета-хаки. В общем, это тоже плюс. В скопе весь  этот комплект смотрится по цветам очень классно: с таким доминантным оттенком красного у обуви, второстепенным черным — у сумки и общего фона — бежево-охристой гаммы. Поэтому образ — супер», — отметил фэшн-эксперт.

Дизайнер подчеркнул, что такой образ в стиле «глэм-стайл» был популярен еще в начале 2000-х годов.

«Все возвращается на самом деле, а этот комплект смотрится крайне современно и вкусненько. Сати просто молодец, 200 баллов из пяти», — резюмировал Никулин.

Сати Казанова
Сати Казанова в трендовом пальто. Фото: Instagram.com/satikazanova

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