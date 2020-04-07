По-весеннему: Казанова позировала в многослойном платье из органзы с открытыми плечами

В одной фотосессии экс-солистка группы «Фабрика» предстала сразу в трех образах. Помимо пудрового платья и сарафана из шифона Сати примерила наряд свободного кроя.

37-летняя Сати Казанова на домашней изоляции разобрала архивы. В Instagram экс-солистка группы «Фабрика» поделилась понравившимися ей кадрами из недавней импровизированной фотосессии. Примечательно, что перед объективом фотокамеры близкая подруга Саши Савельевой предстала сразу в трех образах. На первом снимке поп-исполнительница продемонстрировала многослойное платье из органзы с гороховым принтом и открытыми плечами. На втором фото артистка позировала в шифоновом сарафане с с рюшами на рукавах. А на третьем — певица облачилась в наряд свободного кроя.

«Девушки, милые, уверена, у вас закружится голова от такой красоты», — отметила Сати, говоря о дизайнерских платьях.

К слову, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль артистки. Так, историк моды уточнил, что Сати обладает миловидной внешностью. Помимо всего прочего, девушка может похвастаться стройной фигурой и длинными ногами. По словам телеведущего, после того, как певица покинула группу «Фабрика» и пустилась в «одиночное плавание», она стала выглядеть скромнее, стильнее и дороже. Имидж артистки, как считает историк моды, изменился в лучшую сторону.

«Образ северокавказской дивы ей подходит гораздо больше, и его нужно эксплуатировать по полной программе», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Соведущий Эвелины Хромченко посоветовав Сати отказаться от мини-юбок в пользу более элегантных и утонченных образов, в частности длинных платьев в пол изысканных расцветок. Кроме того, историк моды подметил, что Казановой очень идет белый цвет.