Анна Бузова в шляпе с широкими полями и косухе прогулялась по центру Москвы

Анна Бузова, как и ее старшая сестра, любит делиться с поклонниками фотоотчетами с шопинга. Недавно знаменитость провела осеннюю фотосессию на Патриарших прудах. Видео с бэкстейджа съемки Бузова опубликовала у себя на личной странице в Instagram.

Анна пробежалась по тротуарам излюбленного москвичами места в черной шляпе и косухе под цвет головного убора. Также в качестве аксессуаров девушка подобрала сумочку на золотой цепочке и надела на босые ноги ботинки со шнуровкой. Под косухой можно было разглядеть атласное платье молочного цвета. Стилист портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова рассказала, что помогло Бузовой добиться модного успеха в этом образе.

«Образ абсолютно в последних тенденциях стрит-стайла: широкополая шляпа, казаки, косуха либо ботинки на высокой шнуровке, что мы собственно и видим на Анне. Платье свободного силуэта и сапоги на голую ногу — вот и модный стрит-стайл готов! У девушки получилась модная с точки зрения образа модель повседневного лука», — подчеркнула фэшн-эксперт.

При этом Ольга Трофимова упомянула, что достаточно убрать одну деталь из подобного лука и аутфит станет обыденным и неинтересным:

«Правильно подобранные аксессуары создают наш образ».

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.