«Неожиданные каникулы»: Дайнеко отметилась в Дубае в лососевом платье и золотистых босоножках

Наверное, каждый из нас посреди промозглой осени и пандемии мечтал бы вот так, как Виктория Дайнеко заявить в своем Instagram: «Неожиданные каникулы». Мало того, внезапный отдых у звезды российской эстрады случился не где-нибудь, а в Дубае.

Счастливая артистка, прибыв в Эмираты, тут же поспешила запечатлеться на балконе отеля с живописными видами на сияющие в сумерках высотки. Девушка явно решила отметиться на каком-то особенном мероприятии или в красивом месте, поскольку облачение для себя она выбрала соответствующее.

Певица выбрала для появления в свете платье на запах с разрезом, отдав предпочтение модели актуального лососевого цвета. Об этом оттенке высказывался на шоу «Модный приговор» Александр Васильев.

«Тяжело найти женщину, которой он не идет», – сказал историк моды.

Искусствовед заметил, что лососевый отлично смотрится и на брюнетках, и на блондинках, и на шатенках. Сейчас тон актуален, но настоящий бум он пережил в 30-е годы. Оттенок имеет несколько названий, его также именуют цветом лососины, персиковым и даже сомо.