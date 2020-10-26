Стильная осень: Юдашкина в белом пальто позировала на яхте

Супруга знаменитого модельера Валентина Юдашкина, 62-летняя Марина, обладает безупречным вкусом и чувством стиля. Кроме того, фигуре светской львицы может позавидовать любая. Юдашкина может позволить себе выйти в свет в силуэтных нарядах, которые подчеркивают достоинства. Например, недавно красавица появилась на рауте от журнала GQ с лаконичном асимметричном платье с акцентом на тонкую талию.

С наступлением холодов на прогулки Юдашкина старается не просто утепляться, но и выглядеть стильно. На яхте по Москва-реке светская львица прокатилась в белом пальто-халате и кедах в тон. Подписчики отметили, как эффектна Марина на белой яхте, позирующая на фоне водной панорамы Москвы.

«Марина, Какая Вы Шикарная!», «Красиво! И Вы и все вокруг!», «Добрый вечер, Мариночка! Вы великолепны», «Вы красавица, не налюбуешься на Вашу красоту», «Эта женщина мне очень симпатична, Марина, так держать, тебе улыбка идет», «Сплошное очарование», «Пальто красивое! А где это Вы?» — пишут фолловеры.

Марина и Валентин недавно вернулись из загородного отдыха. В одном из санаториев пара провела несколько дней, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.