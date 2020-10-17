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«Мариночка, маску одень»: Пугачева встревожилась за подругу, которая вышла на прогулку

Юдашкина отправилась по Москве без средств защиты.

«Мариночка, маску одень»: Пугачева встревожилась за подругу, которая вышла на прогулку
Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Российский кутюрье Валентин Юдашкин с женой Мариной отдохнули в подмосковном пансионате и с новыми силами возвратились к привычным делам. Первый вечер в городе супруги решили провести на прогулке. Жена модельера облачилась в стеганую легкую куртку и джинсы, и позировала мужу, прикрывшись зонтиком:

«Дома! Огни большого города!», — подписала снимок Юдашкина.

При этом подруга Юдашкиных, Алла Пугачева, поспешила заметить, что светская львица пренебрегает защитными средствами, которые очень актуальны в пандемию коронавируса.

«Мариночка, маску одень», — заботливо заметила Примадонна.

Марина Юдашкина.
Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

К слову, сама Алла Борисовна в период самоизоляции из семейного замка вообще не выходила. И сейчас предпочитает проводить дни вдали от массовых скоплений людей и не посещает никакие мероприятия.

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