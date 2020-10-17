Осеннее утепление: Олеся Судзиловская показала, как сочетать спортивный стиль с натуральным мехом

На «Кинотавре», который прошел в сентябре в Сочи, картина «Доктор Лиза» завоевала приз зрительских симпатий. Фильм посвящен Елизавете Глинке, которая в 2016 году погибла в авиакатастрофе. Перевоплотилась в ее роль Чулпан Хаматова, но предпоказ ей посетить не удалось. Она на самоизоляции.

Среди гостей премьеры были многие звезды шоу-бизнеса. В их числе и Олеся Судзиловская. 46-летняя актриса появилась в кинотеатре в кардигане с воротником из натурального меха и спортивной обуви. Акцент актриса сделала на классических цветах – сером и белом.

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В широком прокате картина «Доктор Лиза» появится 22 октября. Ее сюжет построен на одном дне из жизни Елизаветы Глинке, которая даже в свой праздник и выходной бросила на помощь умирающей девочке.