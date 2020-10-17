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Осеннее утепление: Олеся Судзиловская показала, как сочетать спортивный стиль с натуральным мехом

Актриса появилась на премьере фильма «Доктор Лиза» в необычном наряде.

Осеннее утепление: Олеся Судзиловская показала, как сочетать спортивный стиль с натуральным мехом
Олеся Судзиловская. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya

На «Кинотавре», который прошел в сентябре в Сочи, картина «Доктор Лиза» завоевала приз зрительских симпатий. Фильм посвящен Елизавете Глинке, которая в 2016 году погибла в авиакатастрофе. Перевоплотилась в ее роль Чулпан Хаматова, но предпоказ ей посетить не удалось. Она на самоизоляции.

Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская. Фото: PR «Белые ночи»

Среди гостей премьеры были многие звезды шоу-бизнеса. В их числе и Олеся Судзиловская. 46-летняя актриса появилась в кинотеатре в кардигане с воротником из натурального меха и спортивной обуви. Акцент актриса сделала на классических цветах – сером и белом.

В широком прокате картина «Доктор Лиза» появится 22 октября. Ее сюжет построен на одном дне из жизни Елизаветы Глинке, которая даже в свой праздник и выходной бросила на помощь умирающей девочке.

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