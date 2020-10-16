Чулпан Хаматова не смогла приехать на предпоказ картины «Доктор Лиза»

В кинотеатрах фильм будут показывать с 22 октября.

Чулпан Хаматова сыграла главную роль в фильме «Доктор Лиза». Предпоказ картины, посвященный памяти погибшей в авиакатастрофе Елизавете Глинке, состоялся накануне. В кинотеатре собрались актеры и звезды шоу-бизнеса, среди которых были Татьяна Навка, Дарья Повереннова и многие другие. Но сама Хаматова не смогла приехать в кинотеатр – она находится на самоизоляции.

Память доктора Лизы со сцены почтили минутой молчания. Сюжет фильма построен на одном дне из жизни Елизаветы Глинки. По задумке авторов, она должна была отметить 30-летия семейной жизни в кругу родных, для этого взяла выходной день. Но судьба распорядилась иначе. Она не смогла не помочь онкобольной девочке. Вот только помощь была незаконной.

В фильме снялись также Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева и другие. К слову, премьерный его показ состоялся на «Кинотавре» в сентябре. Картина получила приз зрительских симпатий. Премьера «Доктора Лизы» состоится 22 октября.