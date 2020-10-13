Сама женственность: Гагарина в платье с оборками и корсете появилась на съемках

Недавно певица снова заняла кресло одного из членов жюри шоу «Голос».

В новом сезоне проекта «Голос» Полина Гагарина стала одним из членов жюри. Пока идут съемки шоу, артистка делится в своем Instagram модными образами, в которых она появляется в красном кресле. Для записи очередного выпуска Гагарина выбрала модное платье молочного оттенка.

Наряд Полины украшали игривые оборки на юбке платья и корсет, а также объемные короткие рукава. Образ певица дополнила трендовыми черными ботинками на высокой подошве.

«Восхищаюсь вами! Вы такая уверенная в себе. Красивая», — писали пользователи Сети.

Недавно Полина рассказала, что сыграет роль в спектакле Константина Хабенского. Ее напарником на сцене станет Баста, который сейчас составляет ей компанию в судействе на «Голосе». Все вырученные деньги направят в фонд детей, которые борются с онкологией.