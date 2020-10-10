Полина Гагарина в платье по фигуре и плюшевом пальто в клетку появилась на репетиции «Голоса»

Полина Гагарина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Многие знают, что несколько лет назад певица смогла сильно похудеть. С тех пор она тщательно следит за своей фигурой. Блондинка занимается спортом, а также старается правильно питаться. У певицы подрастает дочка Мия. Трехлетняя девочка теперь часто составляет маме компанию во время тренировок, а вот лицо наследницы она пока скрывает от общественности.

После развода с Дмитрием Исхаковым Полина стремится еще больше времени посвящать детям. Но при этом она успевает и работать. После карантина, певица, как и другие звезды, не хочет упускать возможность, чтобы выступить. Недавно стартовал девятый сезон шоу «Голос», где девушка стала одной из наставниц. Теперь к ее расписанию прибавилось репетиций и съемок. Очередной выходной она провела на территории киностудии «Мосфильм», где идут репетиции музыкального шоу.

Гагарина любит подурачиться. На этот раз она показала, как расслабляется за кулисами. Певица предстала без макияжа. Она облачилась в черное силуэтное платье без рукавов и с высоким горлом. Кожаные сапоги дополнили ее образ. Она делала вид, что танцует, сидя на стуле.

А позже Полина накинула сверху плюшевое пальто в клетку. Мешковатый наряд выглядел уютно на артистке. Она уже встала со стула и активно танцевала и смеялась.

«Все та же репетиция», — написала звезда.

Поклонники восхитились природной красотой артистки. Ее женственный и лаконичный образ также вызвал у некоторых восторг. Хоть многие и привыкли видеть девушку во всей красе.