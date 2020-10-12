«Придаст элегантности»: Оксана Федорова показала, как осенью нужно носить шляпу

Мисс Вселенная Оксана Федорова следует модным тенденциям этой осени. В своем Instagram она рассказала подписчикам, как нужно правильно носить шляпу. А чтобы правильно выбрать этот головной убор, нужно следовать некоторым правилам.

«Правильно подобранная шляпа придаст даже самому простому образу элегантности», — написала Федорова.

По ее словам, при выборе ширины полей шляпы нужно отталкиваться от собственного роста. Чем выше рост, тем шире поля.

«Если у вас округлое лицо — выбирайте шляпы с мягкой тульей (верхняя часть шляпы), а если лицо с четко очерченными линиями — вам подойдет шляпы с жесткой тульей. Выбирая шляпу, забудьте об объемных шарфах и воротниках, а вот если вы выбрали берет или картуз, то этот тип шляпки прекрасно сочетается с шарфами», — отметила телеведущая.

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Самой красивой женщиной планеты Федорова стала в 2000 году. Модель воспитывает двоих детей — Федора и Елизавету. Дочь модели занимается балетом.