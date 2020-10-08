«Необычайно просто»: Клюкина показала доступный осенний вещевой тренд

Модница Дарья Клюкина не просто составляет трендовые луки на все случаи жизни, но и делится ими в своем профиле. Недавно на личной странице модели появилась фотография девушки в белой водолазке. О том, как носить эту базовую вещь и при этом оставаться в тренде, рассказал фэшн-эксперт Максим Зарипов специально для портала Teleprogramma.pro.

«Необычайно просто носить водолазку. Например, отдельно от других предметов гардероба. Можно надеть в дополнение темно-синие джинсы с подворотами, обычные джинсы, зауженные или прямые», — предложил тренд-аналитик.

Для классического или делового образа Максим посоветовал выбрать жакет или пиджак с «мужского плеча» и под него надеть водолазку.

«В этом случае водолазка должна быть тонкой. Из тонкого кашемира или мериносовой шерсти. Но при этом плотной, ни в коем случае не прозрачной», — подчеркнул стилист.

Также эксперт упомянул о популярности ретростиля в нынешнем сезоне. Поэтому можно не бояться носить многослойные образы.

«Подойдет кардиган ручной вязки или со скандинавским узором и под него нашу водолазку. Можно худи, но не спортивную», — такие варианты многослойности предложил Максим.

Не забыл тренд-аналитик и про мужчин. По словам Зарипова, им стоит обратить внимание на жилеты с ромбовидным узором. А для более молодежного лука подойдет свободная рубашка из фланели или байки. И под них, конечно, нужно надеть водолазку.

Справка Teleprogramma.pro:

Максим Зарипов — тренд-аналитик, работающий в московском ЦУМе уже 13 лет. Является руководителем направления обучения, проводит различные тренинги. Регулярно бывает на тренингах за границей у представителей известных брендов одежды и обуви.