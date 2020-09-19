«Так может выглядеть тетя и в 40»: 26-летнюю Дарью Клюкину раскритиковали фанаты

Победительница шоу «Холостяк» на ТНТ появилась в трендовом образе на открытии бутика в Столешниковом переулке.

Жена топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова Дарья Клюкина посетила открытие бутика Dior в Москве. Об этом победительница шоу «Холостяк» на ТНТ рассказала в личном профиле.

Девушка появилась на модной премьере в черном кожаном пиджаке и белом топе. Дарья дополнила образ джинсами прямого кроя и сумкой с цветным ремешком. В качестве прически модель выбрала высокий пучок. Также Клюкина подчеркнула глаза черными «стрелками».

Большинству поклонников образ бывшей девушки музыканта и шоумена Егора Крида понравился. Но были и те, кто негативно отозвался об аутфите начинающей певицы:

«Красивая, но почему-то на последних фото очень выглядишь. Я уже который раз в этом месяце проверяю нейм аккаунта. Вроде, ты, но на вид лет 35. Так, при современной косметологии, может выглядеть тетя и в 40. Может, во взгляде что-то изменилось…».

Нужно отметить, что лук Клюкиной действительно можно назвать трендовым. Кожаные рубашки и пиджаки уже не первый сезон носят и сочетают с разными вещами.

«Один черный кожаный пиджак – четыре образа в самых разных стилях!», — подчеркнула модный стилист Эвелина Хромченко в эфире Первого канала.

Напомним, что на открытии бутика также появилась серебряный лауреат музыкального конкурса «Евровидение -2015» Полина Гагарина. Певица продемонстрировала длинное черное платье с глубоким декольте.

Также на мероприятии присутствовали Юлия Снигирь, Елена Перминова, Рената Литвинова, Диана Вишнева, Наташа Гольденберг и другие звезды.