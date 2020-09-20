«Тенденция предстоящего сезона»: Пугачева, Лорак и другие звезды выбрали стильные косухи

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова рассказала порталу Teleprogramma.pro, как какие кожаные куртки в моде этой осенью на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

После карантина незаметно пролетело и лето. Вновь нужно обновлять гардероб. На полках появились свитера, джемпера, толстовки и туники. А вот выбор верхней одежды не так уж и велик. Если кому-то надоели пальто, то можно вспомнить о кожаных куртках — косухах. Их дизайн многообразен. О том, какие из них в моде в этом году для читателей Teleprogramma.pro поведала фэшн-эксперт Vogue Анна Бжедугова.

«Кожаная куртка — это неотъемлемая часть женского гардероба. Особенно этот предмет верхней одежды актуален осенью. В предстоящем сезоне все еще в тренде объемные модели, так что забываем о приталенных силуэтах, и не важно, какой вид куртки на вас надет. Кожаная куртка, пиджак или плащ подойдет к любому образу и гармонично его дополнит. Этой осенью самым дерзким советую приобрести лакированную куртку — это тенденция предстоящего сезона», — отметила она.

Звездные модницы

Алла Пугачева в 71 год по-прежнему выглядит стильно. 1 сентября она отвела двойняшек Лизу и Гарри в первый класс. И для такого события певица выбрала дерзкий образ, на который решится не каждая женщина в возрасте — белая мини-юбка и кожаная куртка.

«Образ в целом странный. Мне кажется, что без куртки он выглядел бы гораздо более выигрышно, если отсылка все-таки к школьным отголоскам. Странный воротник, это куртка-бомбер, но напоминает обычную кожанку без воротника, что на сегодняшний день не актуально», — высказалась Бжедугова.

В среде юных модниц выделяется дочка Дмитрия Маликова — Стефания. 20-летняя студентка любит женственные образы. Она все чаще носит платья, но в ее гардеробе также есть джинсы и куртки разных фасонов.

«Отличный пример того, как можно носить модную косуху, если вам не совсем понятен oversize. Куртка фактурная, плотная, с хорошим и плотным воротником. Очень нравится, что Стефания сочетает ее с небрежными шортами и обычной белой футболкой. Это удачный образ на каждый день — не перегруженный, но стильный и актуальный», — пояснила Анна.

Стеша любит комбинировать разные наряды. Кожаные вещи у нее пользуются особой любовью. Так она недавно показала куртку-рубашку.

«Второй образ Стефании — с кожаной рубашкой. Тоже очень полезная вещь в гардеробе для этой осени. Надеть ее можно в теплый день на майку, а в прохладный — с водолазкой и чувствовать себя комфортно. Опять же, радует плотный материал, который структурирует верх», — дала оценку эксперт.

Кети Топурия не изменяет косухе уже много лет. На этот раз певица сочетала джинсы с рваными коленками и традиционную куртку-кожанку без излишеств. Ярким акцентом в аутфите стали красные лоферы.

«Классический вариант кожаной куртки. Ее сочетание с рубашкой, конечно, не удивляет новизной. Гораздо свежее здесь как-раз смотрелась-бы объемная модель, также в классической форме, без декоративных деталей. Узкие джинсы тоже канули в лету, заменить их на широкие — и образ сразу играет другими красками. Те же самые сочетания, только более актуальные», — рассказала Бжедугова.

Ани Лорак является примером женственности и стиля. При этом она любит подчеркнуть длинные ноги. Неудивительно, что косуху артистка сочетала с ультракоротким платьем в тон.

«Хочется сразу поругать длину платья. Кажется, будто низ просто потеряли. Куртка и так дополняется декоративными деталями в виде цепей, тут и босоножки на огромном каблуке с платформой, такая длина неприемлема. Заменить платье на плиссированную юбку с классическим верхом по типу кожаной куртки — образ спасен», — пояснила Анна.

Ведущая Ксения Бородина не жалеет денег на пополнение гардероба. Она регулярно покупает тяжелый люкс. За кожаную куртку девушка тоже готова отдавать сотни тысяч рублей. В этом году она отметилась в объемной стильной косухе.

«Очень классная модель косухи! Потертая, объемная и с пряжкой снизу. Такую можно надеть даже со спортивным костюмом. В образе определенно лишняя обувь, ну, и конечно же, скинни джинсы, тем более подвернутые таким образом», — рассказала эксперт.

У Пугачевой подрастает дочка Лиза. Семилетняя девочка проявляет интерес к моде. Она любит сама подбирать образы и сочетала косуху с пышным розовым платьем, а также с брюками-кюлотами и летним нарядом с рюшами в цветочек.

«Очень милая куртка для девочки. Конечно, для взрослой женщины спорный элемент гардероба с рюшками, но в составлении детского образа можно побаловаться», — высказалась Анна.

Ольга Бузова тоже старается не отставать от тенденций в моде. Она стала одной из первых, кто примерил куртку с росписями.

«Мне кажется, что это джинсовая куртка, но я могу ошибаться. Если у вас дома завалялась старая кожаная куртка, можете смело отдать ее профессионалу на роспись. Такое декорирование допустимо, но, конечно, всему свое время и место», — дала совет Бжедугова.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.