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Модно и романтично: Водянова использовала в своем образе сочный колор блок

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова заметила, как безупречно топ-модель сочетает контрастные оттенки.

Модно и романтично: Водянова использовала в своем образе сочный колор блок
Наталья Водянова. Фото: globallookpress.com

38-летняя супермодель Наталья Водянова вместе с семьей в настоящее время отдыхает на популярном курорте в Сан-Тропе. Звезда подиумов делится фото с отпуска, на которых она выглядит рядом с мужем, Антуаном Арно, абсолютно счастливой невестой. Друзья даже запечатлели их романтичные объятия и поцелуи, и эти снимки Водянова показала подписчикам в микроблоге.

На снимке многодетная мама позирует в ярком летнем образе – она выбрала прозрачную юбку плиссе и топ цвета радуги. Аутфит прокомментировала стилист Анастасия Пахолкова, которая назвала выбор наряда безупречным.

Наталья Водянова и Антуан Арно
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: instagram.com/natasupernova/

«Юбка в пол оттенка фуксии слегка просвечивает, что добавляет довольно сдержанному силуэту перчинки. Топ в горизонтальную полоску с использованием множества ярких цветов безупречно сочетается с низом и ничуть не расширяет плечевой пояс, как это было бы в случае с двумя контрастными оттенками.

Наталья продемонстрировала умение идеально обращаться как с колористикой, так и фасонами предметов своего гардероба. В данном случае одежда сработала как нельзя лучше, отразив романтичность ее натуры», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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