По-молодежному: Пегова на отдыхе предстала в трендовых чернильных велосипедках и кроссовках

В одном из интервью 42-летняя актриса призналась, что в юности не комплексовала из-за своей фигуры.

На личной страничке микроблога 42-летняя Ирина Пегова поделилась свежим отчетным снимком. На отдыхе актриса предстала в трендовых чернильных велосипедках, принтованной футболке и розовых кроссовках на шнуровке. Таким образом, экс-возлюбленная Дмитрия Орлова отдала предпочтение молодежному стилю. Акцент знаменитость сделала на ногах, подчеркнув икры и щиколотки. Ко всему прочему, Ирина не забыла и об имиджевых очках. О моде на этот аксессуар в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

В одном из своих интервью Пегова призналась, что в юности она абсолютно не комплексовала из-за каких-то надуманных несовершенств, относительно фигуры. При этом актриса уточнила, что в подростковом возрасте она была очень худой. В процессе взросления у нее появились необходимые округлости. Помимо того, что экс-возлюбленная Дмитрия Орлова снимается в кино и играет на театральной сцене, она также находит время и на свое хобби. Актриса занимается танцами.

К слову, свои «карантинные» каникулы Пегова провела на малой родине в Нижегородской области. В Выксе до сих пор живет мама актрисы — Вера Александровна. Отправляясь погостить к близким, Ирина всегда останавливается в родительском доме. За время отпуска она занялась садоводством, поливая посадки в парниках.