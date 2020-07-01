По ягоды: Пегова в ситцевом платке и с бидоном собрала землянику в Рязанской области

Актриса театра и кино свои «карантинные» каникулы провела на малой родине в Нижегородской области. Мама Ирины Пеговой — Вера Александровна — живет в собственном частном доме в городе Выкса. После продолжительных съемок в Минске артистка вместе с 14-летней дочкой Татьяной поехала проведать близких.

Еще до Пасхи знаменитость навела в родительском доме порядок, устроив генеральную уборку. Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова помыла все окна и избавилась от пыли в комнатах. Ко всему прочему, актриса увлеклась садоводством. По вечерам Ирина вместе с мамой поливала посадки в теплицах, используя лейку. Пегова не стала скрывать, что ее незапланированный отпуск прошел с пользой для души и тела. Так, актриса вернулась к своему любимому хобби, вооружившись мольбертом и красками.

На личной страничке в Instagram Пегова поделилась свежим фотоотчетом, побывав на этот раз в Рязанской области. Ирина отправилась в один из местных лесов по ягоды. Для прогулки актриса подобрала практичный наряд: ветровку, резиновые сапоги, спортивные брюки, покрыв голову ситцевым платком. С собой бывшая супруга Дмитрия Орлова взяла бидон для земляники.