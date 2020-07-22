Дочка Заворотнюк вслед за невесткой Орбакайте выбрала платье-сорочку трендового оттенка цикламена

Приступив к работе, жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова, с головой погрузилась в съемки. Девушка поучаствовала в нежнейшей фотосессии на цветущем лугу. Она позировала в трендовом платье-сорочке актуального оттенка цикламена, который фэшн-эксперт Эвелина Хромченко назвала модным в этом сезоне.

больше по теме И снова Chanel: Брухунова похвасталась очередной покупкой люксовой сумочки Молодая жена Евгения Петросяна не отказывает себе в удовольствии обладать роскошными аксессуарами.

Вслед за красавицей-невесткой Орбакайте точно такое же платье для фотосессии выбрала другая звездная модница — дочка Анастасии Заворотнюк. Анна поделилась кадрами со съемок, где позировала в стильном наряде, дополненном крупной цепью и с высокой прической.

Кстати, ранее мы писали, что Анна Заворотнюк готовится к переезду. Девушка осенью уже съедет из особняка своей матери в городскую квартиру, но призналась, что очень будет скучать по деревенскому укладу жизни, к котором успела привыкнуть.