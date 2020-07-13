Невестка Орбакайте позировала на лугу, примерив по совету Хромченко платье оттенка цикламена

Все больше звезд выбирает оттенок цикламена для своего гардероба. Не удивительно, ведь именно его Эвелина Хромченко называла в числе самых трендовых в этом сезоне.

Ольга Бузова сочетала розовые джинсы с нефритовым топом, вызвав восторг у дизайнера одежды Сергея Никулина. Кстати, это сочетание тоже актуально этим летом, уверяет ведущая «Модного приговора».

Жена Никиты Преснякова — Алена Краснова — также решила быть в тренде и примерила розовое платье-сорочку в модном оттенке цикламена. Невестка Орбакайте позировала на лугу в окружении ромашек, обнажив стройные ноги. Томно возлежа, девушка погадала на ромашке.

Впрочем, модель могла этого не делать, всем итак очевидно: внук Аллы Пугачевой влюблен в свою жену. Музыкант старается проводить с ней все свое свободное время, путешествуя, прогуливаясь, посещая вместе кафе и вечеринки. 27 июля пара отметит трехлетие со дня свадьбы.