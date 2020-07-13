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Невестка Орбакайте позировала на лугу, примерив по совету Хромченко платье оттенка цикламена

Девушка решила погадать на ромашке.

Невестка Орбакайте позировала на лугу, примерив по совету Хромченко платье оттенка цикламена
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото Global look press.

Все больше звезд выбирает оттенок цикламена для своего гардероба. Не удивительно, ведь именно его Эвелина Хромченко называла в числе самых трендовых в этом сезоне.

Ольга Бузова сочетала розовые джинсы с нефритовым топом, вызвав восторг у дизайнера одежды Сергея Никулина. Кстати, это сочетание тоже актуально этим летом, уверяет ведущая «Модного приговора».

Жена Никиты Преснякова — Алена Краснова — также решила быть в тренде и примерила розовое платье-сорочку в модном оттенке цикламена. Невестка Орбакайте позировала на лугу в окружении ромашек, обнажив стройные ноги. Томно возлежа, девушка погадала на ромашке.

Впрочем, модель могла этого не делать, всем итак очевидно: внук Аллы Пугачевой влюблен в свою жену. Музыкант старается проводить с ней все свое свободное время, путешествуя, прогуливаясь, посещая вместе кафе и вечеринки. 27 июля пара отметит трехлетие со дня свадьбы.

Алена КрасноваЗвездный стильмода и стильНикита Пресняков и Алена КрасноваНовости googleоткровенное фото

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Алена КрасноваЗвездный стильмода и стильНикита Пресняков и Алена КрасноваНовости googleоткровенное фото
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