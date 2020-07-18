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Леди в алом: Водянова появилась на светском рауте в красном струящемся платье с пышными рукавами

Супермодель организовала праздник благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

Леди в алом: Водянова появилась на светском рауте в красном струящемся платье с пышными рукавами
«Можно вывезти девушку из деревни»: Водянова сходила за овощами на фермерский рынокНАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Накануне в Каннах состоялся светский раут, посвященный друзьям фонда «Обнаженные сердца», учредителем которого является супермодель и многодетная мама Наталья Водянова. Для вечера звезда мировых подиумов выбрала алое мини-платье из воздушной ткани, с широкими длинными рукавами. Модель позировала с гостями вечера, а также с гражданским мужем Антуаном Арно.

Наталья Водянова и Антуан Арно
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: instagram.com/natasupernova/

Модель выступила перед публикой, сообщив о том, что для благотворительных фондов пандемия коронавируса стала настоящей проверкой на прочность. И поблагодарила тех, кто не прекратил оказывать поддержку в это непростое время.

«Во время CoViD у нас была возможность благодаря вашей постоянной поддержке заботиться обо всех семьях детей с особенностями развития» — сказала звезда.

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Водяновой удалось даже в период карантина организовать благотворительное мероприятия. Она собрала друзей на онлайн-тусовку.

Кстати, пандемия повлияла не только на социальную деятельность Водяновой, но и личную жизнь модели. Вместе с возлюбленным Антуаном Арно они намерены были этим летом сыграть свадьбу, но ее пришлось перенести.

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