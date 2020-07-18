Леди в алом: Водянова появилась на светском рауте в красном струящемся платье с пышными рукавами

Накануне в Каннах состоялся светский раут, посвященный друзьям фонда «Обнаженные сердца», учредителем которого является супермодель и многодетная мама Наталья Водянова. Для вечера звезда мировых подиумов выбрала алое мини-платье из воздушной ткани, с широкими длинными рукавами. Модель позировала с гостями вечера, а также с гражданским мужем Антуаном Арно.

Модель выступила перед публикой, сообщив о том, что для благотворительных фондов пандемия коронавируса стала настоящей проверкой на прочность. И поблагодарила тех, кто не прекратил оказывать поддержку в это непростое время.

«Во время CoViD у нас была возможность благодаря вашей постоянной поддержке заботиться обо всех семьях детей с особенностями развития» — сказала звезда.

Водяновой удалось даже в период карантина организовать благотворительное мероприятия. Она собрала друзей на онлайн-тусовку.

Кстати, пандемия повлияла не только на социальную деятельность Водяновой, но и личную жизнь модели. Вместе с возлюбленным Антуаном Арно они намерены были этим летом сыграть свадьбу, но ее пришлось перенести.