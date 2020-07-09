«Смотрится сочно»: Агата Муцениеце в шортах с высокой талией оголила изящные ноги

Агата Муцениеце недавно развелась с Павлом Прилучным. В начале этого года она обвинила актера в домашнем насилии. При этом девушка долго не хотела открыто говорить о недостатках мужа и его вспыльчивом характере. А недавно выяснилось, что у звезды «Мажора» новые отношения. Он уехал отдыхать в Ялту с детьми и Мирославой Карпович, известной ролью в «Папиных дочках». Коллеги Павла утверждают, что у молодых людей роман. Об этом свидетельствуют и снимки папарацци.

В это время Агата наслаждается свободой. Она снимается в новом проекте, а также посещает разные съемки на ТВ. Еще зимой девушка стала активно работать над фигурой. Она возобновила утренние пробежки, а также сын и дочка не давали ей расслабиться. Теперь актриса то и дело демонстрирует точеную фигуру. Так, перед очередным выходом в свет Муцениеце запечатлела себя в лифте. Она предстала в шортах с высокой талией и футболке с принтом. На ее плече висела зеленая сумка. «На смену», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как девушка выглядит после развода. Многие оценили ее стройные и загорелые ноги. «Смотрится сочно», «Кто-то похорошел», «Ну красотка, вау», «Худышка», — стали обсуждать кадр пользователи Сети. А спустя несколько часов Агата щеголяла в платье-футляре карамельного цвета. Наряд с оголенными плечами подчеркнул ее талию. Актриса умолчала, где она снимается, но ее образ вызвал шквал восторга у фанатов, они не сомневаются, что долго звезда не будет одинока.