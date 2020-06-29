«Шикарная дива!»: 61-летняя Лариса Гузеева в полосатом платье оголила изящные щиколотки

Лариса Гузеева в свое время блистала в кино, а теперь уже больше 10 лет ведет передачу «Давай поженимся!». Поклонники любят ее за открытость и прямолинейность. 61-летняя артистка старается следить за своей фигурой. При этом она любит поесть, поэтому от диет обычно отказывается. Свои формы звезда корректирует с помощью одежды. Часто она отдает предпочтение брючным костюмам, а с наступлением лета в ее гардеробе особое место заняли платья.

На новом фото Гузеева предстала на лужайке возле своего дома. Она решила устроить фотосессию со своим новым мягким пуфиком. Телеведущая предстала в голубом платье в полоску с глубоким декольте. Наряд оверсайз позволил оголить ноги артистки. Она с радостью сверкнула изящными щиколотками. Крупное колье и солнцезащитные очки дополнили летний образ Ларисы. Она посидела с друзьями на природе, наслаждаясь хорошей погодой.

«Ну не будет у меня в этом году синего моря, но зеленого океана у меня никто не отнимет. А под яблоней полежать на такой вот прелести», — заявила телеведущая.

Поклонники были очарованы ее образом. Многие отметили, что после карантина звезда похорошела. «Роскошная женщина, крутой пуф», «Шикарная дива! И пуфик наверное очень удобный», «Пуф замечательный, а вы, на нем богиня», «Вы такая милая и красивая как катенок», «Шикарная фигура и такие фарфоровые ножки», — прокомментировали пост подписчики.