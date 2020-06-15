Без майонеза: Гузеева пошагово рассказала, как приготовить мясной бургер с горчицей

Котлеты для него ведущая жарила на гриль-сковороде.

Лариса Гузеева в эфире шоу «На дачу!» научила телезрителей готовить вкусные мясные бургеры без майонеза.

Для котлет нужно взять 400 гр. говяжьего фарша, 2 яичных желтка, 2 гр. белого перца, соль по вкусу. Смешать все ингредиенты, сформировать котлеты, обмазать их сверху горчицей (30 гр.). Поджарить с двух сторон на сковороде-гриль.

Приготовить соус, смешав мед (5гр.), горчицу (5 гр.), каперсы (5 шт.), хрен (5 гр.), оливковое масло (30 гр.) и сок лимона (10 гр.).

Потушить на растительном масле овощи: лук-порей, помидор, сладкий перец, чили (все по 1 шт.), приправив сахаром (3 чайные ложки) и солью (1 чайная ложка).

Сыр для бургеров расплавить на гриль-сковороде. Булочки разрезать пополам и подрумянить тоже. Обмазать их соусом, положить тушеные овощи, котлету, полить расплавленным сыром, укрыть листом салата, сформировать бургеры.

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