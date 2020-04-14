В стиле спорт-шик: внучка 72-летней Ротару выбрала небесно-голубой худи

В мае внучке Софии Михайловны исполнится 19 лет. Ни для кого не секрет, что единственный сын народной артистки СССР Руслан Евдокименко назвал свою дочь в честь именитой мамы. Как и звездная бабушка Соня увлекается музыкой и вокалом. Еще в феврале прошлого года юная певица выпустила новую композицию — песню Blush. Внучка Софии Ротару считает себя творческой личностью. Девушке нравится фотографироваться и путешествовать. На личной страничке в Instagram наследница украинской исполнительницы то и дело публикует понравившиеся ей кадры свежих постановочных фотосъемок. Даже в условиях домашней изоляции Соня не изменяет своим привычкам. За неимением возможности попасть в студию, Соня вынуждена позировать не выходя из квартиры.

Помимо того, что внучка Софии Михайловны проявляет интерес пению, она также увлекается модой. Девушка тщательно следит за мировыми трендами. В ее гардеробе много дизайнерской одежды и грамотно подобранной обуви. На свежем фото Соня предстала в актуальном худи и трико, отдав предпочтение стилю спорт-шик. Примечательно, что девушка сделала ставку на небесно-голубой оттенок трендовой пастельной палитры.

Юная певица не скрывает, что очень привязана к близким — особенно к маме и папе. Соня старается как можно чаще видеться с родителями, звездной бабушкой и старшим братом Анатолием. Своего сына Руслан Евдокименко назвал в честь ныне покойного отца. Супруг народной артистки СССР скончался восемнадцать лет назад в 2002 году.