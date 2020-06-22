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На пике моды: 46-летняя Высоцкая в худи подчеркнула длину ног тканевыми мини-шортами

Телеведущая призналась, что в ее гардеробе есть место для повседневной одежды в стиле Casual.

На пике моды: 46-летняя Высоцкая в худи подчеркнула длину ног тканевыми мини-шортами
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

В одном из интервью 46-летняя Юлия Высоцкая призналась, что она не винит женщин, которым хочется носить мини-шорты и короткие облегающие платья. Так, знаменитость уточнила: она в корне не согласна с мнением, что эта одежда подходит только для определенного возраста и в большинстве случаев для юных девушек. А якобы «возрастным» дамам стоит пересмотреть свой гардероб.

Супруга 82-летнего Андрея Кончаловского подметила, что женщины, несмотря на свой возраст, имеют полное право носить мини. Тем более, если им позволяет фигура. Единственное, от чего бы телеведущая посоветовала отказаться зрелым дамам, так это от нарядов школьниц. Подобное, по словам актрисы, действительно смотрится нелепо.

Телеведущая Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая подчеркнула длину ног мини-шортами. Фото: Instagram.com/juliavysotskayaoff

Высоцкая уточнила, что в ее гардеробе есть место для повседневной одежды в стиле casual. В частности, возлюбленная режиссера отдает предпочтение дизайнерским жакетам, водолазкам, всевозможным футболкам, джинсам, толстовкам — практичным и удобным вещам.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежими домашними кадрами. Перед объективом фотокамеры телеведущая позировала в белом худи и тканевых мини-шортах, подчеркнув длину ног. Ранее имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью Teleprogramma.pro говорила о том, что такая универсальная вещь, как шорты, окажется на пике моды.

Телеведущая Юлия Высоцкая
Вместе с мужем Андреем Кончаловским телеведущая увлекается скандинавской ходьбой. Фото: Instagram.com/juliavysotskayaoff

Стоит отметить, что вместе с супругом Андреем Кончаловским телеведущая увлекается скандинавской ходьбой. Актриса старается следить как за своим рационом, так и за фигурой. Высоцкая ведет активный образ жизни и отказывает себе в фастфуде.

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