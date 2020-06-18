«Браво за смелость!»: Нетребко в эффектном сарафане поднялась на сцену Дрезденской оперы

Анна Нетребко три месяца провела в Австрии на карантине. Певица имеет там квартиру, поэтому смогла не просто побыть с семьей, а даже навести порядок в гардеробе. «Создала 2 светильника, расписала шкатулку, нарисовала рисунок, приготовила более 100 блюд», — делилась она. В мае, когда режим самоизоляции в Вене сняли, артистка стала гулять и посещать музеи. Поклонники то и дело восхищались ее модными нарядами.

А на днях Нетребко с радостью поделилась новым расписанием гастролей. Она переживала, что не вернется на сцену до осени, но ей удалось уже в июне возобновить концерты. Накануне артистка приехала в немецкий Дрезден. Первый день она гуляла по улицам города с мужем Юсифом Эйвазовым, наслаждаясь хорошей погодой и свободой передвижения. А 17 июня Анна впервые за минувшие месяцы поднялась на сцену и предстала перед залом со зрителями.

Оперная дива сначала появилась в эффектном сарафане в пол. Наряд на тонких лямках и свободного кроя оголил плечи и руки знаменитости. серебристые балетки дополнили образ. Когда она направлялась в Дрезденскую оперу, то также на ее плече была объемная рыжая сумка. Анна выглядела счастливой, так как соскучилась по работе.

«Дрезденская опера одна из первых открывает свои двери для музыки! Браво за смелость! Через два дня начнем выступать (в условиях пандемии) да прибудет с нами сила», — написала певица.

Поклонники восхитились образом звезды. Многие отметили, что она похорошела. «Как же здорово!», «Красавица наша!», «Солнце наше вернулось», «Богиня Вернулась! Анна великолепна! Чувство юмора как всегда на высоте!», «Как же повезло Эйвазову, она просто богиня», — прокомментировали пост подписчики.