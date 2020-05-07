«Готов поспорить»: историк моды Александр Васильев не считает Регину Тодоренко стильной

Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко за последние несколько недель снискала дурную славу – в своих высказываниях о бытовом насилии она обвинила женщин в том, что они сами виноваты, если их бьют мужья. Правда, потом трижды принесла извинения и назвала свое мнение глупым. Более того, даже выпустила фильм на злободневную тему.

Сейчас же звезда Instagram может прослыть девушкой без чувства стиля – так считает историк моды Александр Васильев. Ведущий «Модного приговора» изучил аутфиты Тодоренко и ее регалии, которыми в разное время награждали девушку, вынес такой вердикт:

«С титулом «Самая стильная» готов поспорить. Как раз стильного в ее гардеробе я не нашел ничего. Яркого, дорогого, красочного, модного, привлекающего внимание, даже провокационного — предостаточно. На мой взгляд, Регина является представительницей стиля, который я называю «украинский гламур», — пишет Васильев на портале 7дней.ру.

Эксперт считает, что изменить или вовсе отказаться от этого предпочтения в одежде уже невозможно. Как и с неосторожными высказываниями – там, где элегантный во всем человек галантно промолчит, другой – имеет в виду Васильев Регину – «ляпнет» первое пришедшее в голову. «Стиль, он же во всем», — подчеркивает искусствовед.