«Все плохое людям свойственно забывать»: звездный стилист рассказала о тренде на защитные маски

Ожидается, что после окончания пандемии коронавируса маски войдут в обиход как шарфы и шапки.

После пандемии коронавируса защитные маски могут стать повседневным элементом одежды, как шапка или шарф. Репортаж об этом вышел на интернет-канале 360.

«Из больниц они (маски. — Прим. авт.) шагнули в повседневную жизнь. Ученые спорят о том, защищают ли эти тряпочки от угрозы в воздухе. Люди не спорят — просто шьют, покупают, надевают, носят…» — рассуждают журналисты.

Портал Teleprogramma.pro ранее писал о том, что защитные маски уже стали модным трендом, и не в связи с эпидемией CoViD-19, а задолго до нее. Западные дизайнеры обратили внимание на этот защитный элемент после того, как он стал популярен в азиатских странах, жители которых ранее неоднократно сталкивались с вирусами и научились ценить социальную дистанцию.

Но насколько реально, что маски станут популярным аксессуаром в России после завершения пандемии? Об этом мы спросили у ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ, селебрити-стилиста Лины Дембиковой.

«Мода всегда в некотором виде отзывается на то, что происходит в социуме. Ей всегда нужно откуда-то черпать идеи, и она их берет из происходящих вокруг событий, — прокомментировала стилист. — Да, есть такая история, что сейчас маски попали в число основных трендов, но я думаю, что людям будет нравиться ходить в них, ну, месяца три или полгода. Рано или поздно этот тренд себя изживет, потому что все плохое людям свойственно забывать. Наши девушки любят тратить деньги у косметологов, накачивать себе губы, и я не думаю, что они так легко откажутся демонстрировать красоту своего лица».

Справка Teleprogramma

Лина Дембикова — селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, основатель сервиса по аренде платьев Dress Up Bar и школы имиджелогии StyleHunter.

А вы готовы воспринимать защитную маску как стильный аксессуар?