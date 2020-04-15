Дизайнерские маски появились задолго до коронавируса

Мода на эти аксессуары пришла с востока, где большая эпидемия была в начале «нулевых».

С приходом пандемии коронавируса медицинские маски стали не только предметом первой необходимости, но модным аксессуаром, на который обратили внимание дизайнеры и звезды шоу-бизнеса. Сейчас на улице можно встретить человека в маске из ткани с популярным принтом или даже стразами. Однако мода украшать этот защитный элемент появилась задолго до эпидемии CoViD-19.

Как пишет издание The Blue Print, корни этой тенденции уходят во вполне конкретный 2002 год. Тогда юго-восточную Азию охватила атипичная пневмония, вызываемая коронавирусом SARS-CoV. Было зарегистрировано 8098 зараженных и 774 из случаев летального исхода. Сильнее всего тогда пострадал Гонконг, а привычка носить маски глубоко укрепилась в умах жителей азиатских стран.

В Японии, например, маски и без эпидемий считались популярным аксессуаром, потому что с ними можно было легче сохранять анонимность и меньше дышать грязным воздухом. Токийские модники первыми начали экспериментировать с цветами и стилем масок, придающих своим обладателям загадочности.

В последние годы западные люксовые бренды, желающие укрепиться на восточном рынке, тоже подхватили эту фишку (Marcelo Burlon, Off-White). Моду поддержали и звезды: Ариана Гранде, Билли Айлиш и k-pop-группы вроде BTS. Все это произошло еще до первых сообщений о CoViD-19. Когда же пандемия закончится, красивая маска, скорее всего, станет не просто экзотическим аксессуаром с востока, но обязательным элементом моды, как шапочка или сумочка.