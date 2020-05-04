MET Gala челлендж: в соцсетях появилось новое развлечение для всех самоизолированных

Пока коронавирус продолжает распространяться и большинство жителей планеты день за днем проводят в самоизоляции, в моду вошел новый челлендж. Людям надоело фотографироваться в образе известных картин, теперь в тренде фотографии пародирующие звезд на балу института костюма.

MET Gala это одно из самых масштабных мероприятий каждой весны. Разумеется, в 2020 году его пришлось отменить. Бал проводится с 1948 года и посвящен выставке в музее, которая открывает свои двери для посетителей на несколько дней позже. Разумеется, на MET Gala приглашаются лишь самые знаменитые и популярные звезды, а главной фишкой мероприятия уже давно стали безумные и невообразимые костюмы гостей.

Так что встречаем #metgalachallenge , довольно забавно наблюдать, во что наряжаются популярные артисты и актеры, чтобы удивить публику.