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Джаред Лето устроил киноклуб для своих подписчиков

Актер провел совместный просмотр картины «Феррис Бьюллер берет выходной» на странице в соцсети.

Джаред Лето устроил киноклуб для своих подписчиков
Актер Джаред Лето. Фото: Инстаграм

Звезды шоу-бизнеса продолжают поддерживать своих поклонников, пока те находятся в добровольном заточении на карантине. Напомним, актер и музыкант Джаред Лето об эпидемии узнал практически случайно, он много дней медитировал посреди пустыни без средств связи с внешним миром, а когда наконец вышел к цивилизации, то был изрядно удивлен неприятным изменениям, которые коснулись планеты.

Чтобы помочь своим поклонникам победить скуку и хоть как-то отвлечь их от пандемии, Лето решил устроить небольшой киноклуб в своем официальном аккаунте в Twitter. Джаред пригласил своих подписчиков на совместный просмотр картины «Феррис Бьюллер берет выходной», в процессе которого актер публиковал отрывки из картины, а также показал, как он готовит попкорн.

Зрители остались довольны подобным мероприятием и уже готовятся выбрать фильм для следующего показа.

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