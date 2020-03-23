Джаред Лето устроил киноклуб для своих подписчиков

Звезды шоу-бизнеса продолжают поддерживать своих поклонников, пока те находятся в добровольном заточении на карантине. Напомним, актер и музыкант Джаред Лето об эпидемии узнал практически случайно, он много дней медитировал посреди пустыни без средств связи с внешним миром, а когда наконец вышел к цивилизации, то был изрядно удивлен неприятным изменениям, которые коснулись планеты.

Чтобы помочь своим поклонникам победить скуку и хоть как-то отвлечь их от пандемии, Лето решил устроить небольшой киноклуб в своем официальном аккаунте в Twitter. Джаред пригласил своих подписчиков на совместный просмотр картины «Феррис Бьюллер берет выходной», в процессе которого актер публиковал отрывки из картины, а также показал, как он готовит попкорн.

Зрители остались довольны подобным мероприятием и уже готовятся выбрать фильм для следующего показа.