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Платье как в «Содержанках»: художница по костюмам рассказала о популярности нарядов героинь сериала

Натали Каневская уверена - все дело в реалистичности образов.

Платье как в «Содержанках»: художница по костюмам рассказала о популярности нарядов героинь сериала
Дарья Мороз и Владимир Мишуков. Фото: пресс-материалы

В интервью порталу Teleprogramma.pro художник-костюмер сериала «Содержанки» дизайнер Натали Каневская рассказала, как создавала модные аутфиты героиням. Основываясь на характере каждой из девушек Каневская либо подбирала готовые вещи у брендов-партнеров, либо изготавливала нужные наряды сама. В итоге после премьеры второго сезона зрительницам настолько понравились туалеты героинь, что поклонницы стали обращаться к Каневской с оригинальными просьбами.

«Платья «как у Мороз», «как у Сутуловой», «как у Сабины», которые все хотят. Люди находят меня в Instagram, в Facebook, просят – расскажите, что это за платье, мне нужно такое же!» — рассказала художница. И продолжила: «Что-то я могу сшить — такое же. Что-то в фильме покупалось год назад в магазинах, и такого больше нет».

Натали Каневская призналась: она не ожидала, что вместе с сериалом одежда героинь будет столь же востребованной. Специалист предположила, что спрос связан с тем, что образы получились очень реалистичными:

«Героини нашего сериала выглядят стильно, но – в рамках своих характеров и привычек, а кроме того – в рамках подлинной российской реальности. Именно поэтому, я думаю, сериал так и нравится – он похож на настоящую жизнь» — подчеркнула Каневская.

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