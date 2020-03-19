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Платья «как у Мороз» и «настоящие бриллианты» Зудиной: как одевали «Содержанок»

Огромный интерес вызвал у зрителей сериал «Содержанки». А особенно пристальное внимание приковано к разнообразным, но неизменно роскошным платьям героинь в этом сериале.

Платья «как у Мороз» и «настоящие бриллианты» Зудиной: как одевали «Содержанок»
Кадр из сериала «Содержанки»

Наш корреспондент попросила прокомментировать некоторые наряды второго сезона «Содержанок» их автора – Натали Каневскую, художницу по костюмам.

«Даша вживается в роль светской дамы»

Как я создавала костюмы для сериала? Естественно, я отталкивалась, в первую очередь, от характера персонажа, а также от фигуры конкретной актрисы и от пожеланий режиссера. Учитываю, разумеется, и драматургию сцены. Передо мной стоит гораздо больше задач, чем просто кого-то модно и красиво нарядить.

В сериале «Содержанки» как раз так совпало, что все барышни модные и хотят выглядеть хорошо. Но при этом они все очень разные.

На этом фото Даша (Софья Эрнст) открывает свою галерею, которую она получила в подарок в первом сезоне «Содержанок».

Первая выставка в галерее посвящена памяти Алисы, погибшей в первом сезоне. На этом мероприятии у всех – траурный дресс-код, вся светская публика – в черном. К моменту выставки прошел год после событий, показанных в первом сезоне.

И для художника это – очень интересная задача: представить заново всех главных героев и показать с помощью одежды, как изменилась их жизнь за прошедший год.

Даша в этой сцене – хозяйка вечера, она хочет казаться здесь самой главной. Она придумала эту галерею, это ее первая выставка. На протяжении всего сериала она выбирает вещи чуть-чуть наряднее, чем надо. Она только вживается в роль светской дамы, ей очень хочется соответствовать.

Вот и на этом открытии на ней – черное, как и у других, платье, но – с глубоким декольте, стразами. Оно очень ей идет – строгое, длинное, но при этом показывающее все достоинства ее фигуры, подчеркивающее ее нежность, молодость, которые она пытается превратить в капитал.

«Многослойность платья Карины подчеркивает обилие интриг вокруг нее»

Сабина Ахмедова в роли певицы Карины на этой же вечеринке. Мы решили, что Карина, поскольку она – певица, звезда, имеет своих личных портных, дизайнеров, которые создают специально для нее наряды.

Этот прием помогает показать, что карьера Карины за прошедший год «взлетела», она теперь, как и положено даме из шоу-бизнеса, носит даже в качестве повседневных брендовые вещи, а для вечера выбирает дизайнерские наряды.

Платье Карины на вечеринке вроде бы закрытое, черное, траурное, но при этом – абсолютно прозрачное. А еще оно многослойно – для меня важно было сделать его именно таким, потому что вокруг этой героини особенно много интриг, много недосказанности, и мы с каждой серией открываем в ней все новые стороны, будто снимаем слой за слоем шелуху с лука.

«Молодость и свежесть – главный козырь Даши»

Даша в нежно-розовом платье и светлом тренче. Даша хорошо понимает, что молодость и свежесть – ее главная козырная карта. Благодаря светлым тонам она производит впечатление нежной беззащитной девушки. На самом же деле внутри у нее – очень твердый стержень, это героиня с сильным характером.

На этом фото на Даше – нежное розовое платьице от Zara, поверх которого надет тренч от Кристиана Диора. Мы решили, что Даша, поскольку только вливается в эту тусовку, не имеет пока возможности слишком шиковать, поэтому и украшения на ней – поскромнее, чем у других.

Например, на этом фото можно увидеть кольцо с жемчугом от Mercury. Время от времени любовник Игорь ей что-то дарит, но пока не сильно балует.

Серьги на ней винтажные. Даша разбирается в искусстве, а значит – и в винтажных украшениях, это именно то, что позволяет ей «шикануть» и вносит в ее образ «изюминку».

«На Марине Зудиной – самые дорогие украшения»

Мне особенно приятно, что вы выбрали этот образ, потому что это платье – из моей личной коллекции. В судьбе героини Марины Зудиной во втором сезоне тоже происходят большие перемены.

И в первом сезоне Мила всегда была стильно, элегантно и дорого одета. Но – сдержанно, в рамках приличий, с учетом вкусов высокопоставленного папы.

Во втором же сезоне Мила становится намного смелее, она берет свою жизнь в свои руки и решает получать от нее удовольствие. Эту смелость и нужно было показать в образах.

Мила начинает одеваться совсем по-другому – она носит кожаные платья, ботфорты, шелковые комбинации, кружево, то есть подчеркнуто сексуальную одежду.

Легкие перья на этом платье выглядят, как ангельские крылышки, а в целом ее героиня выбрала совсем несвойственный ей наряд – яркий, необычный, чтобы появиться в первый раз в обществе со своим молодым любовником. При этом на ней очень много дорогих украшений.

Это все – настоящие бриллианты, настоящее золото, настоящие камни. Знаете, это очень влияет на игру актрис, когда они чувствуют на себе дорогие украшения. Героиню Марины я вообще старалась в этом сериале украшать самыми дорогими ювелирными изделиями, — ведь она, единственная из всех, привыкла к роскоши, она из семьи со «старыми» деньгами.

«Лена начинает чувствовать себя женщиной Глеба, перестает постоянно защищаться»

Кадры из сериала «Содержанки 2», 2020 г.
Кадры из сериала «Содержанки 2», 2020 г.
Кадры из сериала «Содержанки 2», 2020 г.
Кадры из сериала «Содержанки 2», 2020 г.

Дарья Мороз в образе Лены в лавандовом платье. Лена всю эту «светскость» терпеть не может. Ей не нравится ходить на мероприятия. Она любит Глеба, а не то, что он может ей дать, — светскую жизнь, дорогие наряды.

Этот ее выход – первый осознанный выход в свет вместе с Глебом. И она начинает получать от этого удовольствие. Если вы смотрели сериал, то наверняка заметили: Лена во втором сезоне стала одеваться более изысканно, дорого, элегантно. Она может позволить себе высокие каблуки – ей больше не надо бегать на работу.

Но она все равно продолжает защищаться – сложным кроем, многослойностью, пиджаками. А на этой вечеринке, куда она впервые пришла не под давлением Глеба, а по собственному желанию, Лена впервые появляется в неожиданно тонком шелковом платье – очень женственном, струящемся, с голой спиной. Это показывает, что она позволяет Глебу себя защищать, перестает быть «сама за себя».

«Алиса 20 лет назад»

В фильме, по сюжету, появляются фотографии из прошлой жизни героев. Это фото – 20-летней давности, когда Алиса только начинала свою светскую жизнь. Желтое платье ретро – это Москва 2000-х, вечеринки, тусовки. В наше время Алиса стала одеваться совсем иначе: сдержанно, стильно, утонченно.

А на этом снимке мы видим провинциальную девушку, которая приехала завоевывать Москву – в платье в обтяжку, с глубоким декольте, с огромными серьгами, то есть здесь присутствует все, за что она сейчас так презирает вновь прибывших, таких, как Даша. А ведь она сама была такой же.

«Героини «Содержанок» вполне могут стать иконами стиля»

— Как вы считаете, у вас получилось сделать сериал, похожий на «Секс в большом городе»?

— У нас все-таки немного другая история. Не про одежду. Это и детектив, и сложные переплетения отношений… А костюмы должны в эту историю вписываться. Мы с режиссером Дарьей Жук старались, чтобы все выглядело лаконично, не кричаще, может быть, даже слегка «притушили» в некоторых случаях.

— Актрисы «Секса в большом городе» стали иконами стиля. А героини «Содержанок» смогут претендовать на аналогичное звание?

— Думаю, да! Вообще я даже не ожидала, что сериал, в том числе – образы героинь, вызовут такой интерес у зрителей. Меня постоянно спрашивают о платьях героинь, мне приходится отвечать на массу вопросов.

— Для какой героини второго сезона вас было сложнее всего «собрать» образ?

— Для Наташи – героини Любови Аксеновой. Это новый персонаж, а я уже успела привыкнуть к постоянным героиням и полюбить каждую из них. Наташа, можно сказать, еще не до конца раскрыта. Но есть надежда на третий сезон!

«После успеха первых серий с нами охотно сотрудничают известные бренды»

— Где вы берете для съемок брендовую одежду?

— Существуют соглашения с некоторыми брендами… Надо понимать, что мы берем одежду не на один день, не для съемок в журнале. Бывает, что какой-то костюм мы снимаем в первый день, а потом он понадобится через 2 месяца. Естественно, никто не даст нам дорогое платье на такое время, и никто не пообещает, что нужное нам платье будет свободно к определенному времени. Поэтому приходилось выкручиваться! Я использовала свои платья. Во втором сезоне, кстати, стало легче – после успеха первого сезона с нами уже с удовольствием сотрудничали все бренды.

«Реальная жизнь реальных персонажей»

— Российских селебрити часто ругают за привычку одеваться «дорого-богато». Когда вы создавали образы для «Содержанок», вы хотели показать, что и у нас умеют одеваться стильно?

— Героини нашего сериала выглядят стильно, но – в рамках своих характеров и привычек, а кроме того – в рамках подлинной российской реальности. Именно поэтому, я думаю, сериал так и нравится – он похож на настоящую жизнь. Ведь раньше у нас нередко снимали сериалы про богатых, используя какие-то штампы, довольно грубыми мазками. Мы же старались все-таки показать реальную жизнь реальных персонажей.

— Почувствовали ли вы какой-то повышенный интерес к платьям персонажей, которые создали лично вы?

— Конечно! Я даже список составила – в нем платья «как у Мороз», «как у Сутуловой», «как у Сабины», которые все хотят. Люди находят меня в Instagram, в Facebook, просят – расскажите, что это за платье, мне нужно такое же!

— А вы их продаете? Или это только съемочный реквизит?

— Что-то я могу сшить — такое же. Что-то в фильме покупалось год назад в магазинах, и такого больше нет. Некоторые брендовые вещи были взяты в шоурумах, и не всегда их можно купить.

А какие платья сериала «Содержанки» понравились вам?

Тэги

Дарья МорозМарина ЗудинаСабина Ахмедовасериал «Содержанки»Софья Эрнст
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