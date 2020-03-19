Платья «как у Мороз» и «настоящие бриллианты» Зудиной: как одевали «Содержанок»

Огромный интерес вызвал у зрителей сериал «Содержанки». А особенно пристальное внимание приковано к разнообразным, но неизменно роскошным платьям героинь в этом сериале.

Наш корреспондент попросила прокомментировать некоторые наряды второго сезона «Содержанок» их автора – Натали Каневскую, художницу по костюмам.

«Даша вживается в роль светской дамы»

Как я создавала костюмы для сериала? Естественно, я отталкивалась, в первую очередь, от характера персонажа, а также от фигуры конкретной актрисы и от пожеланий режиссера. Учитываю, разумеется, и драматургию сцены. Передо мной стоит гораздо больше задач, чем просто кого-то модно и красиво нарядить.

В сериале «Содержанки» как раз так совпало, что все барышни модные и хотят выглядеть хорошо. Но при этом они все очень разные.

На этом фото Даша (Софья Эрнст) открывает свою галерею, которую она получила в подарок в первом сезоне «Содержанок».

Первая выставка в галерее посвящена памяти Алисы, погибшей в первом сезоне. На этом мероприятии у всех – траурный дресс-код, вся светская публика – в черном. К моменту выставки прошел год после событий, показанных в первом сезоне.

И для художника это – очень интересная задача: представить заново всех главных героев и показать с помощью одежды, как изменилась их жизнь за прошедший год.

Даша в этой сцене – хозяйка вечера, она хочет казаться здесь самой главной. Она придумала эту галерею, это ее первая выставка. На протяжении всего сериала она выбирает вещи чуть-чуть наряднее, чем надо. Она только вживается в роль светской дамы, ей очень хочется соответствовать.

Вот и на этом открытии на ней – черное, как и у других, платье, но – с глубоким декольте, стразами. Оно очень ей идет – строгое, длинное, но при этом показывающее все достоинства ее фигуры, подчеркивающее ее нежность, молодость, которые она пытается превратить в капитал.

«Многослойность платья Карины подчеркивает обилие интриг вокруг нее»

Сабина Ахмедова в роли певицы Карины на этой же вечеринке. Мы решили, что Карина, поскольку она – певица, звезда, имеет своих личных портных, дизайнеров, которые создают специально для нее наряды.

Этот прием помогает показать, что карьера Карины за прошедший год «взлетела», она теперь, как и положено даме из шоу-бизнеса, носит даже в качестве повседневных брендовые вещи, а для вечера выбирает дизайнерские наряды.

Платье Карины на вечеринке вроде бы закрытое, черное, траурное, но при этом – абсолютно прозрачное. А еще оно многослойно – для меня важно было сделать его именно таким, потому что вокруг этой героини особенно много интриг, много недосказанности, и мы с каждой серией открываем в ней все новые стороны, будто снимаем слой за слоем шелуху с лука.

больше по теме Сабина Ахмедова

«Молодость и свежесть – главный козырь Даши»

Даша в нежно-розовом платье и светлом тренче. Даша хорошо понимает, что молодость и свежесть – ее главная козырная карта. Благодаря светлым тонам она производит впечатление нежной беззащитной девушки. На самом же деле внутри у нее – очень твердый стержень, это героиня с сильным характером.

На этом фото на Даше – нежное розовое платьице от Zara, поверх которого надет тренч от Кристиана Диора. Мы решили, что Даша, поскольку только вливается в эту тусовку, не имеет пока возможности слишком шиковать, поэтому и украшения на ней – поскромнее, чем у других.

Например, на этом фото можно увидеть кольцо с жемчугом от Mercury. Время от времени любовник Игорь ей что-то дарит, но пока не сильно балует.

Серьги на ней винтажные. Даша разбирается в искусстве, а значит – и в винтажных украшениях, это именно то, что позволяет ей «шикануть» и вносит в ее образ «изюминку».

«На Марине Зудиной – самые дорогие украшения»

Мне особенно приятно, что вы выбрали этот образ, потому что это платье – из моей личной коллекции. В судьбе героини Марины Зудиной во втором сезоне тоже происходят большие перемены.

И в первом сезоне Мила всегда была стильно, элегантно и дорого одета. Но – сдержанно, в рамках приличий, с учетом вкусов высокопоставленного папы.

Во втором же сезоне Мила становится намного смелее, она берет свою жизнь в свои руки и решает получать от нее удовольствие. Эту смелость и нужно было показать в образах.

Мила начинает одеваться совсем по-другому – она носит кожаные платья, ботфорты, шелковые комбинации, кружево, то есть подчеркнуто сексуальную одежду.

Легкие перья на этом платье выглядят, как ангельские крылышки, а в целом ее героиня выбрала совсем несвойственный ей наряд – яркий, необычный, чтобы появиться в первый раз в обществе со своим молодым любовником. При этом на ней очень много дорогих украшений.

Это все – настоящие бриллианты, настоящее золото, настоящие камни. Знаете, это очень влияет на игру актрис, когда они чувствуют на себе дорогие украшения. Героиню Марины я вообще старалась в этом сериале украшать самыми дорогими ювелирными изделиями, — ведь она, единственная из всех, привыкла к роскоши, она из семьи со «старыми» деньгами.

«Лена начинает чувствовать себя женщиной Глеба, перестает постоянно защищаться»

Дарья Мороз в образе Лены в лавандовом платье. Лена всю эту «светскость» терпеть не может. Ей не нравится ходить на мероприятия. Она любит Глеба, а не то, что он может ей дать, — светскую жизнь, дорогие наряды.

Этот ее выход – первый осознанный выход в свет вместе с Глебом. И она начинает получать от этого удовольствие. Если вы смотрели сериал, то наверняка заметили: Лена во втором сезоне стала одеваться более изысканно, дорого, элегантно. Она может позволить себе высокие каблуки – ей больше не надо бегать на работу.

Но она все равно продолжает защищаться – сложным кроем, многослойностью, пиджаками. А на этой вечеринке, куда она впервые пришла не под давлением Глеба, а по собственному желанию, Лена впервые появляется в неожиданно тонком шелковом платье – очень женственном, струящемся, с голой спиной. Это показывает, что она позволяет Глебу себя защищать, перестает быть «сама за себя».

«Алиса 20 лет назад»

В фильме, по сюжету, появляются фотографии из прошлой жизни героев. Это фото – 20-летней давности, когда Алиса только начинала свою светскую жизнь. Желтое платье ретро – это Москва 2000-х, вечеринки, тусовки. В наше время Алиса стала одеваться совсем иначе: сдержанно, стильно, утонченно.

А на этом снимке мы видим провинциальную девушку, которая приехала завоевывать Москву – в платье в обтяжку, с глубоким декольте, с огромными серьгами, то есть здесь присутствует все, за что она сейчас так презирает вновь прибывших, таких, как Даша. А ведь она сама была такой же.

«Героини «Содержанок» вполне могут стать иконами стиля»

— Как вы считаете, у вас получилось сделать сериал, похожий на «Секс в большом городе»?

— У нас все-таки немного другая история. Не про одежду. Это и детектив, и сложные переплетения отношений… А костюмы должны в эту историю вписываться. Мы с режиссером Дарьей Жук старались, чтобы все выглядело лаконично, не кричаще, может быть, даже слегка «притушили» в некоторых случаях.

— Актрисы «Секса в большом городе» стали иконами стиля. А героини «Содержанок» смогут претендовать на аналогичное звание?

— Думаю, да! Вообще я даже не ожидала, что сериал, в том числе – образы героинь, вызовут такой интерес у зрителей. Меня постоянно спрашивают о платьях героинь, мне приходится отвечать на массу вопросов.

— Для какой героини второго сезона вас было сложнее всего «собрать» образ?

— Для Наташи – героини Любови Аксеновой. Это новый персонаж, а я уже успела привыкнуть к постоянным героиням и полюбить каждую из них. Наташа, можно сказать, еще не до конца раскрыта. Но есть надежда на третий сезон!

«После успеха первых серий с нами охотно сотрудничают известные бренды»

— Где вы берете для съемок брендовую одежду?

— Существуют соглашения с некоторыми брендами… Надо понимать, что мы берем одежду не на один день, не для съемок в журнале. Бывает, что какой-то костюм мы снимаем в первый день, а потом он понадобится через 2 месяца. Естественно, никто не даст нам дорогое платье на такое время, и никто не пообещает, что нужное нам платье будет свободно к определенному времени. Поэтому приходилось выкручиваться! Я использовала свои платья. Во втором сезоне, кстати, стало легче – после успеха первого сезона с нами уже с удовольствием сотрудничали все бренды.

«Реальная жизнь реальных персонажей»

— Российских селебрити часто ругают за привычку одеваться «дорого-богато». Когда вы создавали образы для «Содержанок», вы хотели показать, что и у нас умеют одеваться стильно?

— Героини нашего сериала выглядят стильно, но – в рамках своих характеров и привычек, а кроме того – в рамках подлинной российской реальности. Именно поэтому, я думаю, сериал так и нравится – он похож на настоящую жизнь. Ведь раньше у нас нередко снимали сериалы про богатых, используя какие-то штампы, довольно грубыми мазками. Мы же старались все-таки показать реальную жизнь реальных персонажей.

— Почувствовали ли вы какой-то повышенный интерес к платьям персонажей, которые создали лично вы?

— Конечно! Я даже список составила – в нем платья «как у Мороз», «как у Сутуловой», «как у Сабины», которые все хотят. Люди находят меня в Instagram, в Facebook, просят – расскажите, что это за платье, мне нужно такое же!

— А вы их продаете? Или это только съемочный реквизит?

— Что-то я могу сшить — такое же. Что-то в фильме покупалось год назад в магазинах, и такого больше нет. Некоторые брендовые вещи были взяты в шоурумах, и не всегда их можно купить.

А какие платья сериала «Содержанки» понравились вам?