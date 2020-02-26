«А что же ему не молодиться-то!»: Васильев напомнил, что у Меньшикова 36-летняя жена

Историк моды подметил, что актер из фильма «Покровские ворота» пользуется популярностью, как и 25 лет назад.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев обратил внимание на стиль и гардероб 59-летнего актера из трилогии о Гоголе — Олега Меньшикова.

Историк моды не оставил без внимания критику хейтеров направленную в адрес именитого артиста относительно того, что Олег Евгеньевич отдает предпочтение молодежному стилю ради того, чтобы не отставать от тенденций.

«А что же ему не молодиться-то! Это запрещено? Меньшиков — человек творческий, энергичный, целеустремленный, хочет идти в ногу со временем. Этим я объясняю его старания выглядеть моложе», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Помимо всего, соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что помнит, какой популярностью актер пользовался в 90-е годы. И по прошествии двадцати пяти лет, как говорит историк моды, интерес к Меньшикову у поклонников не пропал. Он и сегодня в центре внимания.

«Стал руководителем театра, продолжает активно сниматься в кино. Недавно на экраны вышел фильм «Вторжение» Федора Бондарчука с участием Олега. Все это говорит о том, что годы его не берут. К тому же у него молодая жена — Анастасия Чернова», — подметил историк моды.

Васильев заверил: то, что мужчина хочет выглядеть молодо и современно вполне типично для представителей актерской среды. По словам телеведущего, глядя на Меньшикова, создается впечатление что он ведет активный образ жизни: занимается спортом, танцует на дискотеках, «зажигает» на вечеринках.