Ксения Собчак заявила, что Демна Гвасалия не причастен к скандалу с Бузовой

Ольга Бузова обиделась на фразу Ксении Собчак, которую та произнесла в собственном Youtube-шоу. По словам ведущей передачи «Осторожно, Собчак!», известный модный дизайнер не хочет, чтобы певица носила его одежду. Ведущая «Дома-2» не стала молчать и заявила, что слухи за её спиной распространяет Демна Гвасалия. Бузова потребовала у директора Balenciaga вернуть деньги, которые она потратила на одежду его бренда.

Звезды шоу-бизнеса поддержали певицу. Лолита, Виктория Боня и Наталья Рудова в комментариях возмутились поведением Демны Гвасалии, а также приглашённых в шоу Собчак светских львиц. Даже аккаунт Forbes успокоил Бузову, что никто из гостей программы «Осторожно, Собчак!» не входит в список самых богатых людей России.

Собчак решила высказаться о сложившейся ситуации не только на своей странице в Instagram, но и под постом в Instagram самой Ольги Бузовой. Ксения заявила, что Демна Гвасалия не причастен к скандалу. По её словам, ведущая «Дома-2» зря обвинила директора Balenciaga. Собчак специально не назвала имя, чтобы просто проиллюстрировать пример, когда модные бренды не хотят сотрудничать с определенными звездами. А уже конкретное имя додумала сама Ольга.

Подписчики Ольги Бузовой выразили недовольство ответом Собчак. Многие заявили, что журналистка поступила некрасиво. По их мнению, ей следовало тогда не называть имя певицы так же, как и имя дизайнера.