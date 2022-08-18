Способ купить ОСАГО вдвое дешевле раскрыла эксперт

Эксперт Ольга Бондарева — глава подразделения кредитования и страхования сети автосалонов — объяснила, что очень выгодно продлевать ОСАГО раньше срока. По ее словам, оптимальным является срок за 40 дней до того, как окончится действие страховки.

Еще один пункт, на котором можно экономить, — количество водителей, допущенных к управлению автомобилем: чем их меньше, тем лучше. В своем интервью «Прайм» эксперт сообщила, что полис «с открытым списком автомобилистов» обойдется в несколько раз дороже, а кроме того, он не предусматривает скидок для водителей за безаварийную езду. А ведь такая скидка может достигать 50 процентов от стоимости полиса.

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Еще один совет, который Ольга Бондарева дала родителям детей — будущих водителей: отправлять их на обучение и получение прав как можно раньше. Тогда у них быстрее накопится стаж, позволяющий сделать ОСАГО дешевле, сообщает издание Аrgumenti.ru.