«Правительство должно урезонить страховщиков»: станут ли автомобили для россиян роскошью

Российские автомобилисты встревожены резким подорожанием машин и запчастей к ним. А теперь к этим новостям добавилось еще и увеличение стоимости страховки ОСАГО, которое ожидается в скором времени.

Тeleprogramma.pro узнала, чем это грозит автомобилистам, у Армена Оганесяна, председателя волгоградского регионального отделения Движения автомобилистов России, члена регионального штаба ОНФ.

- Действительно ли необходимо увеличивать стоимость ОСАГО?

- Знаете, страховщики всегда лукавили, говоря о том, что они остаются в убытке, что они не зарабатывают. Федеральное законодательство об автостраховании, принятое в 2003 году, указывает: до 80% они обязаны отдавать автомобилистам, когда наступает страховой случай, и 20% - оставлять себе.

В действительности они оставляют себе существенно больше. На сегодняшний день ни одна страховка не покрывает ущерба. Страховые компании почему-то считают, что они имеют право раз в квартал менять стоимость запчастей, необходимых для страхового случая. То есть они существенно отстают от реальных цен, всегда!

- Наверное, поэтому многие водители просто не оформляют ОСАГО…

- Если вспомнить 90-е годы, когда у нас еще не было закона об ОСАГО, то тогда, если человек попадал в ДТП, к нему приходили «братки» с битами. ОСАГО сделало общение водителей, попавших в ДТП, более цивилизованным. Однако на деле не менее 40% автолюбителей ездят без полиса ОСАГО. Почему это так?

Потому что многие думают: а зачем мне вообще страховаться? Ведь, если человек попадает в ДТП, и в процессе разбирательства получается так, что ущерб составляет 100 тысяч рублей, страховая компания выплачивает ему, в лучшем случае, 30 или даже 20 тысяч.