«Правительство должно урезонить страховщиков»: станут ли автомобили для россиян роскошью

Российские автомобилисты встревожены резким подорожанием машин и запчастей к ним. А теперь к этим новостям добавилось еще и увеличение стоимости страховки ОСАГО, которое ожидается в скором времени.
Тeleprogramma.pro узнала, чем это грозит автомобилистам, у Армена Оганесяна, председателя волгоградского регионального отделения Движения автомобилистов России, члена регионального штаба ОНФ.
- Действительно ли необходимо увеличивать стоимость ОСАГО?
- Знаете, страховщики всегда лукавили, говоря о том, что они остаются в убытке, что они не зарабатывают. Федеральное законодательство об автостраховании, принятое в 2003 году, указывает: до 80% они обязаны отдавать автомобилистам, когда наступает страховой случай, и 20% - оставлять себе.
В действительности они оставляют себе существенно больше. На сегодняшний день ни одна страховка не покрывает ущерба. Страховые компании почему-то считают, что они имеют право раз в квартал менять стоимость запчастей, необходимых для страхового случая. То есть они существенно отстают от реальных цен, всегда!
- Наверное, поэтому многие водители просто не оформляют ОСАГО…
- Если вспомнить 90-е годы, когда у нас еще не было закона об ОСАГО, то тогда, если человек попадал в ДТП, к нему приходили «братки» с битами. ОСАГО сделало общение водителей, попавших в ДТП, более цивилизованным. Однако на деле не менее 40% автолюбителей ездят без полиса ОСАГО. Почему это так?
Потому что многие думают: а зачем мне вообще страховаться? Ведь, если человек попадает в ДТП, и в процессе разбирательства получается так, что ущерб составляет 100 тысяч рублей, страховая компания выплачивает ему, в лучшем случае, 30 или даже 20 тысяч.
Автомобили могут стать роскошью. Фото: Global Look Press
«Законы несовершенны»
Очень часто законопослушные граждане просто отказываются от ОСАГО. Вот недавно я сам оказался свидетелем ДТП на перекрестке. Автомобиль BMW влетел на полной скорости в «девятку», стоявшее перед «девяткой» такси Hyundai вылетело на обочину, на тротуар, прямо лобовым стеклом на столб.
Таксист, вижу, стоит и плачет. Оказывается, ни у одного водителя нет страховки. Это означает, что водитель такси должен в гражданско-правовом процессе выяснять, насколько возможно получить возмещение от виновников ДТП.
А виновники могут быстро продать машину или еще что-то придумать – у них миллион возможностей уйти от ответственности. Потому что законы несовершенны.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- Чем обернется для автовладельцев подорожание ОСАГО?
- Если страховщики повысят стоимость ОСАГО, мотивируя подорожанием запчастей, еще меньше людей захотят оформлять полис ОСАГО. Зачем это нужно, если страховка ничего не дает? Я считаю, что правительство должно урезонить страховщиков, умерить их аппетиты, ведь они ищут любые причины, только бы не выплачивать людям законную страховку.
«Серые» схемы: станут ли машины роскошью?
- Стоит ли ожидать, что автомобили в ближайшем будущем станут роскошью, и их сможет позволить себе не каждый? Ведь многие иностранные поставщики прекратили поставки машин в Россию. С автозапчастями тоже возникли проблемы…
- На самом деле, глобализация имеет и плюсы, а не только минусы. Глобальная экономика позволяет сосредоточить производство в разных странах. Международные организации, которые сейчас остались в России, могут занять нишу тех дилеров, которые ушли.
В Россию и сейчас ежедневно завозятся импортные автомобили – по неофициальным, «серым» схемам. Из Армении, Грузии, Казахстана…
Я думаю, что запчасти некоторое время будут дорожать, но потом, пройдя пик, их стоимость начнет немножко снижаться и вскоре стабилизируется.
- А автомобили?
- В течение трех-четырех месяцев вся тема автомобилей закроется, потому что очень много людей и организаций занимается ввозом машин по «серым» схемам.