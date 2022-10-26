В России стартовали продажи первого отечественного электромобиля

26 октября российская компания-производитель автомобилей «Моторинвест» сообщила о старте продаж cедана Evolute i-Pro – первого отечественного электромобиля. Машины уже появились в парках официальных дилеров бренда.

Сообщается, что данная модель оснащена тяговой батареей емкостью 53 кВт, запасом хода в 420 километров. Мощность электродвигателя - 150 лошадиных сил. Всего до конца текущего года компания намерена произвести две тысячи таких автомобилей

Как передает ТАСС, стоимость автомобиля колеблется от 2 до 3 миллионов рублей. Диллерская сеть компании охватывает девять крупных городов России: Москву, Петербурге, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Липецк, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.