Мама дяди Федора: Юлия Меньшова окончательно подстроилась под мультяшный образ

Недавно Юлия Меньшова рассказывала, как ходит за покупками и выбирает аксессуары. Некоторыми из них она может пользоваться долгое время. В ее шкафу есть настоящие раритеты, 20-летней давности. Но помимо бижутерии и вещей, телеведущая испытывает особые чувства к очкам. Сейчас, когда она озвучивает маму дяди Федора в новых сериях мультфильма «Простоквашино», решила полностью вжиться в роль и купила оправу очков такой же формы. Снимком приобретения поделилась в Instagram.

«Тот факт, что я больная, и меня просто нельзя впускать в магазины оптики, потому что я сразу же начинаю скупать все, не зная удержу, и скоро их уже некуда будет складывать — даже не обсуждается. Но сами очки все-таки классные же, да?», — написала Меньшова.

больше по теме Юлия Меньшова объяснила, как ходит за покупками Актриса поделилась фактами о себе в личном микроблоге.

Недавно актриса показала, как правильно подчеркнуть фигуру. Ей удалось это сделать с помощью платья, которое было выбрано для похода в Большой театр. Именно там ее мужу, актеру и режиссеру Игорю Гордину вручили Орден Дружбы.